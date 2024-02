"Kamen in einen Flow": Flensburger feiern souveränen Halbfinal-Einzug

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem 37:25-Kantersieg gegen den HSV Hamburg den Halbfinal-Einzug im DHB-Pokal perfekt gemacht. "Wir kamen in einen Flow", so Vize-Europameister Simon Pytlick danach.

Im ersten Spiel nach der EM-Pause dominierten die Flensburger den HSV. SG-Trainer Nicolej Krickau merkte an: "Die Belastung nach einem langen Turnier ist auch eine Sache der Erfahrung. Wenn so ein wichtiges Spiel ansteht, hast du den Fokus und bekommst wieder die nötige Energie."

"Simon Pytlick hatte eine sehr gute Schärfe, zu seiner Spielanlage passen die Hamburger". hob Krickau die Leistung des dänischen Vize-Europameisters hervor. Nicolej Krickau resümierte: "Wir hatten eine sehr gute Unterstützung von unseren Fans. Dieses Spiel war eine gutes Stück in unserer Entwicklung, ich sehe aber noch viel Potenzial."

Der Start in Durchgang zwei lief überragend für Flensburg - und katastrophal für den HSV. Trainer Torsten Jansen schmeckte es überhaupt nicht, dass aus dem 11:14-Pausenstand innerhalb der ersten drei Minuten zunächst ein 11:18 wurde und Flensburg in der 37. Minute einen 8:1-Lauf abschloss und zum 12:22 traf.

Jansen hatte in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit bereits zwei Auszeiten genommen, um seine Mannschaft wieder wachzurütteln. „Das Spiel hat sich leider mit Beginn der zweiten Halbzeit komplett auf den Kopf gestellt, so dass wir dann schon keine Chance mehr hatten", so Jansen.

Der HSV-Trainer erklärte: "Ich habe noch versucht, die Jungs schnell wieder aufzuwecken. Aber das hat nicht funktioniert und wir waren ruckzuck deutlich hin. Und dann spielt Flensburg seine ganze Klasse aus." Torsten Jansen fügte hinzu: „Es war dann mehr oder weniger ein Trainingsspiel für die..."

"In der ersten Hälfte verwarfen wir etwas zu viel, sonst hätten wir noch besser mitgespielt. Nach der Pause unterliefen uns gleich einige Fehler. Das bestraften die Flensburger - und das Spiel war verloren", analysierte Hamburgs Dani Baijens.

Pytlick: "Kamen in einen Flow"

Simon Pytlick befand: "Das war wirklich ein gutes Spiel und eine gute Leistung von uns. Wir zogen ein schnelles Spiel auf und kamen in einen Flow. Wir hatten eine gute Vorbereitung mit guten Trainingseinheiten - und das so kurz nach der Europameisterschaft. Wir sind einer Titelchance nähergekommen."

"Es war eine schwere Aufgabe, in Hamburg hatten wir stets Probleme. Wir deckten gut, kamen in erste und zweite Welle", sagte Flensburgs Torhüter Benjamin Buric. Er sah es ähnlich wie Pytlick: "In der zweiten Hälfte befanden wir uns im Flow."