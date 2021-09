Kamada zeigt Verständnis für Kostic

Mittelfeldspieler Daichi Kamada will in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt erneut mehr als 15 Torbeteiligungen beisteuern. Dabei hofft der Japaner auch auf die Mithilfe von Flügelflitzer Filip Kostic, für dessen Verhalten er Verständnis aufbringt.

Gleich zwei Personalpossen sorgten in den vergangenen Wochen bei Eintracht Frankfurt für ordentlich Wirbel. Während Spielmacher Amin Younes im Team wohl keine Zukunft hat, dürfte Flügelspieler Filip Kostic erst einmal bei den Hessen bleiben. "Ich hoffe mit ihm so erfolgreich zusammenzuspielen wie in den vergangenen Jahren", sagt Kollege Daichi Kamada und brachte Verständnis für das Verhalten Kostics auf. "Es kann sein, dass man mal nicht hundertprozentig bei der Sache ist", glaubt Kamada, der selbst in der Sommerpause lose Anfragen vorliegen gehabt habe, aber wohl kein konkretes Angebot.

Ohnehin gibt es am Main in dieser Saison eine reizvolle Aufgabe zu bewältigen: In der kommenden Woche startet die Eintracht am Donnerstag mit dem Duell gegen Fenerbahce Istanbul (Anpfiff 21 Uhr, LIVE! bei kicker) in die Gruppenphase der Europa League. "Ohne diese zusätzlichen Spiele war es vergangene Saison ein bisschen wenig", scherzt Kamada und ergänzt: "Ich spiele lieber öfter - besonders in diesem für Frankfurt so besonderen Wettbewerb." 2019 stieß der Klub bis ins Halbfinale vor, 2020 bis ins Viertelfinale.

Kamada will Marke von 15 Scorerpunkten erneut übertreffen

Dass nun erneut mit Auftritten auf internationalem Parkett anstehen, liegt auch am 25-Jährigen. Mit fünf Toren und 15 Vorlagen war Kamada vergangene Saison drittbester SGE-Scorer hinter dem zu Leipzig abgewanderten André Silva (28 Tore, 10 Vorlagen) - und Kostic (4, 17). Das selbstgenannte Ziel von 15 Torbeteiligungen übertraf Kamada also deutlich. Diese Marke zu übertreffen, peilt er auch in dieser Spielzeit an. "15 Scorerpunkte sind immer das Ziel in der Liga", sagt der quirlige Spielmacher und kündigt mit Blick auf den Spielplan an: "Durch die Europa League sind es mehr Spiele. Deswegen sollten es auch ein paar Scorerpunkte mehr werden."