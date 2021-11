Kalajdzics Comeback-Plan mit klarem Ziel

Auch seine Tore schrieben die Geschichte eines begeisternden Aufsteigers in der Vorsaison. Inzwischen vermisst der VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic schmerzlich, der in der Länderspielpause ein Update gab.

In Stuttgart braucht ihn gerade nicht nur Borna Sosa, der irgendwie keinen mehr hat, der seine Flanken verwerten kann: Sasa Kalajdzic, mit 16 Bundesliga-Treffern die schwäbische Torgarantie der Vorsaison. Selbst von Europa durfte der damalige Aufsteiger zwischenzeitlich träumen.

Dass der VfB ein Jahr später eher nach unten schauen muss, hängt zu Teilen mit einer Verletzungsmisere zusammen, von der auch der Sturmhüne betroffen ist. Begonnen hatte alles mit einer Corona-Infektion, es folgte ein nur allzu kurzes Comeback gegen RB Leipzig. Dann: Schulterverletzung. Operation. Mehrere Monate Pause.

Kein "mentales Tal"

"Ich konnte nicht mal mein Essen selbst schneiden", erinnert sich der Österreicher im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" an die "nicht vergnügungssteuerpflichtige" Zeit nach seiner Operation. "Schwer waren zum einen die Schmerzen, zum anderen aber auch die Abhängigkeit von anderen." In einem "mentalen Tal" befand sich der häufig gut aufgelegte Angreifer laut eigener Aussage allerdings nicht.

Gut elf Wochen nach dem Eingriff sehe Kalajdzic nun endlich Licht am Ende des Tunnels. Statt tatenlos rumzuliegen, "darf" der 24-Jährige inzwischen wesentlich aktiver am Comeback arbeiten, der Verlauf sei zufriedenstellend: "Meiner Schulter geht es gut - auch wenn ich jeden Tag das Gefühl habe, dass sie mir fast rausgerissen wird." Die Muskulatur muss eben wieder aufgebaut werden.

Stuttgart ist auf Platz 15 abgerutscht

Zwischenzeitlich hatte sich der EM-Teilnehmer und -Torschütze in seine österreichische Heimat zurückgezogen, mittlerweile quält er sich wieder in der VfB-Reha-Welt. Für ein Comeback, das für Stuttgart (Tabellenplatz 15, zuletzt sechsmal sieglos) wohl kaum früh genug kommen kann. "Wir gehen an die Grenzen", versichert Kalajdzic zwar, "aber halten uns auch exakt an die Vorgaben der Ärzte". Man dürfe nicht zu ehrgeizig sein, "sonst kann schnell etwas passieren".

Ein großer Schritt winkt Kalajdzic schon "Ende nächster Woche": Es steht in Aussicht, dass der "mitspielende" Mittelstürmer dann endlich wieder die Fußballschuhe schnüren und erste Trainingseinheiten auf dem Platz absolvieren darf. Das wäre noch während der Länderspielpause. Mitte Dezember, "vier Monate nach der Operation", möchte er versuchen, "voll ins Mannschaftstraining einzusteigen".

Diese Entscheidung wird er aber nicht selbst treffen, neben dem weiteren Verlauf entscheiden das die Physios und Ärzte. Dennoch hat Kalajdzic, der erst bei 17 Saisonminuten steht, ein klar formuliertes Ziel vor Augen: der Rückrundenstart gegen Greuther Fürth am 8. Januar. "Da hoffe ich, wieder auf dem Platz zu stehen."