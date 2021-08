Kalajdzic vor der Rückkehr als Joker

Der VfB Stuttgart kann in Leipzig wieder mit Sasa Kalajdzic rechnen. Allerdings wird der Torjäger erstmal nur einen Platz auf der Reservebank finden.

Noch in der Aufbauphase: Sasa Kalajdzic. imago images/Sportfoto Rudel

Nach auskurierter Corona-Infektion, etwas mehr als zwei Wochen häuslicher Isolation und einer knappen Woche Training plant Pelegrino Matarazzo, Kalajdzic für den Kader für die Partie am morgigen Freitag in Leipzig zu nominieren. "Er wirkt spritzig und ist eine Option", erklärt der Stuttgarter Trainer, der den Angreifer allerdings nur als möglichen Joker sieht. "Er ist keine Option für die Startelf. Das wäre auch nicht möglich. Sasa hatte nach der EM nur eine kurze Vorbereitung mit uns, war dann Quarantäne und befindet sich jetzt in der Aufbauphase. Ich sehe ihn eher bei 15 Minuten, 20 Minuten. Er wirkt zwar spritzig, aber das funktioniert nicht über einen längeren Zeitraum."

Dass er auch von der Bank kommend immer in der Lage ist, Spiele und Spielentwicklungen zu beeinflussen, hat Kalajdzic in der vergangenen Saison perfekt vorgemacht. Mit fünf Treffern nach zehn Einwechslungen war der Österreicher der beste Joker der Liga. Eine Zahl, die Mario Gomez, der frühere VfB-Torschützenkönig 2005/06 auch schon gelang. Beide liegen allerdings noch weit hinter Top-Joker Ioan Viorel Ganea, der 2002/03 neunmal im Laufe einer Partie kam und traf.

Coulibaly und Nartey brauchen noch etwas Zeit

Während Kalajdzic den Weg zurück ins Team gefunden hat, müssen sich die beiden anderen Covid-Patienten gedulden. Leipzig kommt für Tanguy Coulibaly nach zweiwöchiger Quarantäne zu früh. "Er braucht noch etwas Zeit", so Matarazzo. Was außerdem auch auf den dritten im Bunde, Nikolas Nartey, zutrifft, der "nächste Woche ins Training einsteigen wird. Es ist eine Besserung zu sehen, aber er hat noch leichte Symptome".

Sankoh wird am Freitag operiert

Mohamed Sankoh, der sich beim 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth eine "schwere Knieverletzung unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparates" zugezogen hat, wird am Freitag operiert. Danach ist eine Prognose möglich, wie lange er ausfallen wird. Matarazzo lässt allerdings durchblicken, dass je nach Befund auch eine zweite Operation nötig werden könnte.