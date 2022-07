Kalajdzic: "Von Undankbarkeit zu sprechen, ist weit hergeholt"

Gestern noch auf alles und jeden sauer, heute sachlich gesprächsbereit. Stuttgarts Sasa Kalajdzic nahm sich nach der Morgeneinheit im Trainingslager in Weiler Zeit, über seinen Wutausbruch und seine Zukunft zu sprechen.

Selten hat man Sasa Kalajdzic so aufgebracht gesehen, wie nach dem gestrigen Nachmittagstraining. Heute waren die Wogen wieder geglättet. Der Grund für sein Aufbrausen sei ganz einfach erklärt. "Ich will jedes Spiel in jedem Training gewinnen. Ich habe aber jedes Spiel verloren. Das hat mich einfach sauer gemacht. Ich war auf alles sauer, auch auf mich, weil wir teilweise heftig verloren haben. Wozu ich ebenfalls meinen Teil beigetragen habe", erklärt der 25-Jährige, der die Verwunderung über seine Reaktion bei den Außenstehenden verstehen kann, "weil man mich so nicht kennt". Allerdings sei auch er nur ein normaler Mensch. "Manchmal kommt einiges zusammen, dann will man alles rauslassen." Solche Frustmomente wolle er nach Möglichkeit künftig anders, besser aufarbeiten. "Das weiß ich für die Zukunft."

Diese ist ebenfalls ein großes Thema. Kein Tag, an dem der österreichische Nationalspieler nicht mit irgendeinem anderen Klub in Verbindung gebracht wird. Sein Abgang schwebt über allem, wird erwartet, besser befürchtet.

Aktuell werden Manchester United und Ajax Amsterdam als Abnehmer genannt. Wie der genaue Stand sei, "weiß mein Berater. Ich bin hier, ich trainiere fleißig und werde jeden antreiben, mich eingeschlossen, um jedes Spiel zu gewinnen, um das Beste herauszuholen", erklärt der Angreifer, dem es wichtig ist, darauf hinzuweisen, was ihm der Traditionsklub bedeutet. "Mein Fokus liegt auf dem VfB. Ich schweife mit meinen Gedanken nicht ab." Warum sonst, "würde ich nach einem verlorenen Trainingsspiel durchdrehen".

Was aus ihm und seinem bis 2023 laufenden Kontrakt wird, sei völlig offen. "Man kann sich nichts wünschen, weil zum Beispiel eine Verletzung alles über den Haufen werfen kann. Wir werden sehen, was passiert." Nichts sei unmöglich, selbst ein Bleiben, sogar eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus, wenn sich nicht das Passende findet. Wahrscheinlich verbunden mit der Zusicherung, ein Jahr später gehen zu dürfen. "Es gibt in diesem Sinne kein Versprechen oder eine Abmachung", erzählt Kalajdzic. Allerdings sei so eine Verlängerung "auf jeden Fall eine Option".

"Es freut mich mehr, als dass es mich belastet"

Der Erwartungsdruck der VfB-Anhänger, die ihren Publikumsliebling gerne weiter in Stuttgart sehen würden, sei auszuhalten. "Es freut mich, dass ich mir diesen Status erarbeitet habe, dass die Leute mich mögen, dass sie, nicht nur wegen meiner Größe, zu mir aufschauen", sagt der Nationalspieler. "Es freut mich mehr, als dass es mich belastet."

Schließlich habe er sich diesen Status hart erarbeitet, ist durch Höhen und Tiefen gegangen, geprägt durch Verletzungen, habe sich nie geschont. "Ich habe mir hier den Allerwertesten aufgekrempelt, habe jeden Tag in der Reha gearbeitet, um zurückzukommen und zu helfen. In der vergangenen Saison habe ich sicher nicht mein bestes Halbjahr gespielt, aber ich habe immer die Motivation gehabt, dem Verein, der Mannschaft, den Fans, der Stadt etwas zurückzugeben. Es hat vielleicht nicht immer gut ausgesehen, aber der Wille und der Einsatz waren immer da."

Dass ihm von Seiten des einen oder anderen Anhängers vorgeworfen wird, er würde egoistisch denken oder handeln, trifft ihn. "Von Undankbarkeit zu sprechen, ist weit hergeholt. Man muss alles nüchtern betrachten. Was ist das Beste für alle? Dann findet man auch eine Lösung, nach der es hoffentlich nur glückliche Gesichter geben wird. Aber wie es ausgeht, weiß nur der liebe Mann da oben."