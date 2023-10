Kalajdzic schießt Wolverhampton zum Sieg in Bournemouth

ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic trifft sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:1 für die Wolverhampton Wanderers gegen Bournemouth.

Sasa Kalajdzic hat die Wolverhampton Wanderers in Englands Premier League zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen Bournemouth geschossen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte am Samstag in der 88. Minute, sechs Minuten nach seiner Einwechslung, nach Vorarbeit von Hwang Hee-chan das entscheidende Tor und scorte damit zum zweiten Mal in dieser Ligasaison.

Seinen ersten Treffer hatte der 26-Jährige, ebenfalls bei einem Kurzeinsatz, Ende August gegen Everton erzielt. Die "Wolves" halten nach neun Spieltagen bei elf Punkten und liegen im Tabellenmittelfeld auf dem zwölften Rang.