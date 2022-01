Kalajdzic "fix und fertig" - Mislintat deutet Transfers an

Nach dem frustrierenden Rückrundenauftakt klammert sich der VfB Stuttgart an Sasa Kalajdzics vollzogenes und Silas' bevorstehendes Comeback. Wintertransfers sind wahrscheinlich - Neuzugänge nicht.

Nach einer Stunde waren die Fürther Defensivspieler noch nicht erlöst: Sasa Kalajdzic spielte und wühlte am Samstagabend einfach weiter, 141 Tage nach seinem letzten Bundesliga-Auftritt. "Nach 60 Minuten hat mich der Trainer gefragt, ob ich noch kann, und ich habe 'Ja' gesagt", berichtete der lange Österreicher hinterher. "Ich wollte und ich konnte auch irgendwie."

Am Ende blieb er glücklos wie alle anderen beim VfB Stuttgart, der mit einem frustrierenden 0:0 beim Bundesliga-Schlusslicht in die Rückrunde gestartet ist. "Ich habe alles probiert, aber jetzt spüre ich meinen ganzen Körper", sagte Kalajdzic. "Ich bin fix und fertig."

Matarazzo über Kalajdzic: "Ein paar Wege ist er auch nicht gegangen"

Wie er überhaupt so lange durchhielt? "Es war nicht das intensivste Spiel für ihn, ein paar Wege ist er auch nicht gegangen", erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo. "Deshalb konnte er auch die 90 Minuten überstehen."

Weil er dem VfB-Spiel "wieder gutgetan" (Matarazzo) habe und "als Zielspieler enorm wichtig" (Sven Mislintat) sei, war Rückkehrer Kalajdzic einer der wenigen Stuttgarter Lichtblicke beim Auftakt 2022. Ansonsten blieb wie so oft in dieser Saison nur der hoffende Blick in die nahe Zukunft: Einige Spieler "brauchen einfach noch ein, zwei Spiele", so Sportdirektor Mislintat. "Das ist ein natürlicher Prozess."

Nach Mateo Klimowicz und Konstantinos Mavropanos konnten nun auch Silas und Naouirou Ahamada ihre Quarantäne verlassen. Daniel Didavi fehlte in Fürth, weil er Kontakt zu einer Corona-positiven Person hatte, befindet sich nach Klubangaben aber nicht in einer behördlich vorgeschriebenen Quarantäne. Mislintat spricht von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme" und hofft, "dass er sich nicht angesteckt hat".

"Drei, vier Spieler in Gesprächen" - Egloff, Millot und Ahamada "bleiben mit Sicherheit"

Auf dem Wintertransfermarkt dürften die VfB-Fans indes keine neuen Hoffnungsschimmer für die Rückrunde erwarten, die beinharten Abstiegskampf bereitzuhalten scheint. Mislintat deutete am Sonntag lediglich Abgänge an.

"Es ist sicherlich so, dass es drei, vier Spieler gibt, die sich in Gesprächen befinden", sagte er mit Blick auf Ersatzkräfte wie Philipp Klement. "Es kann passieren, dass der eine oder andere rausgeht auf Leihe oder auch permanent." Die Youngster Lilian Egloff, Enzo Millot und Ahamada würden dagegen "mit Sicherheit hier bleiben".

Auf der anderen Seite wird sich - auch wegen wirtschaftlicher Zwänge - voraussichtlich nichts tun. "Wir haben jede Woche gefühlte Neuzugänge dabei", findet Mislintat. "Nächste Woche sollte dann auch Silas dazustoßen. Das sind Neuzugänge genug."