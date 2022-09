Kalajdzic-Ersatz gefunden? Wolves testen Diego Costa

Die Wolverhampton Wanderers müssen nach dem unglücklichen Premier-League-Start von Sasa Kalajdzic (25) umdenken. Vielleicht kann es Diego Costa (33) richten.

Er könnte in die Premier League zurückkehren: Diego Costa. imago images

Denn: Laut britischen Medienberichten soll der brasilianische Stürmer beim Premier-League-Club ein Probetraining absolvieren. Der aktuell vertragslose Angreifer wird in England als Ersatz für den verletzten Sasa Kalajdzic gehandelt. Dieser war erst in der vergangenen Woche vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt - hatte sich in seinem ersten Auftritt im Wolves-Trikot (nach 45 Minuten war Schluss) dann allerdings eine Kreuzband-Verletzung zugezogen. Für eine genauere Untersuchung ist der Österreicher aktuell beim Spezialisten.

Diego Costa soll voraussichtlich am Dienstag in Wolverhampton vorspielen, danach soll laut Medien entschieden werden, ob er für eine Verpflichtung infrage komme. Der bullige Stürmer hatte bis Januar bei Atletico Mineiro in Brasilien gespielt. Seitdem ist er vertragslos und hat kein Spiel mehr absolviert.

Vorteil wäre, dass Diego Costa die Premier League bereits kennt. Zwischen Sommer 2014 und Winter 2017 spielte er für den FC Chelsea und erzielte für die Blues in 89 Ligaspielen bemerkenswerte 52 Tore.