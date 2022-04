Kalajdzic-Aus kann auch ein Vorteil sein: VfB setzt auf Tempo

Ohne seinen Starstürmer Sasa Kalajdzic muss Stuttgart gegen Dortmund antreten. Doch der vermeintliche Nachteil könnte auch zum Vorteil werden.

Um eine der herausragenden Stärken der Schwaben zu erkennen, braucht man keine Statistik. Links ist die Zuckerseite des VfB. Wenn Borna Sosa seine eigentliche Rolle als Außenverteidiger so oft wie möglich hinter sich lässt, um auf dem Flügel loszuziehen und mit seinen Flanken den Kopf oder Fuß seines Kumpels und Kollegen Sasa Kalajdzic zu suchen. In der Vorwoche beim 1:1 in Bielefeld musste der Kroate wegen Adduktorenproblemen passen. Jetzt ist Sosa zurück, muss aber auf sein Lieblingsziel verzichten. Kalajdzic hat zum zweiten Mal in dieser Saison das Corona-Virus erwischt. Pellegrino Matarazzo muss umplanen und hat gleich mehrere Möglichkeiten, die Lücke zu schließen.

"Ein schneller Spieler mehr kann gegen Dortmund auch ein Vorteil sein"

Mit den Außendienstlern Tiago Tomas oder Omar Marmoush im Sturmzentrum und Chris Führich auf dem dadurch freigewordenen Flügel. Weg von seiner zuletzt angestammten Position auf der Acht, die wiederum an Orel Mangala gehen könnte. "Wie wir genau spielen, weiß ich noch nicht. Es gibt mehrere Optionen", erklärt Stuttgarts Cheftrainer, für den es wichtig sein wird, "die Kette der Dortmunder so hoch wie möglich zu binden, dass wir Räume schaffen und Tiefgang haben". Eine Spielweise, für die Tiago Tomas oder Marmoush mit ihrem Tempo prädestiniert sind. Was auch Matarazzo erkennt. "Ein schneller Spieler mehr kann gegen Dortmund auch ein Vorteil sein."

Bleibt die Frage nach der Besetzung der Achterposition neben Kapitän Wataru Endo. Zuletzt sei Führich in dieser Rolle "wichtig für unser Spiel" gewesen. Der frühere Dortmunder ist in der Mitte hinter der Spitze ein Gewinn. "Er hat uns gutgetan. Deswegen wird er auch immer eine Option für diese Position sein." Genau da, wo sehr lange Orel Mangala seinen Stammplatz hatte. Doch der Belgier ist mittlerweile etwas ins Hintertreffen geraten. Auch wenn ihn Matarazzo lobt. "Orel hat mit seiner Ballsicherheit, seinem Passspiel, seinem engräumigen Befreien aus Drucksituationen, ist ein anderes Spielerprofil und immer die Berechtigung auf dem Platz zu stehen." Dass dies zuletzt weniger wurde, lag an seiner offensiv unzureichenden Wirksamkeit. Der Neu-Nationalspieler meidet oft den Strafraum und noch mehr den Abschluss. Und wenn er mal doch schießt, dann zu ungenau, meist daneben oder einfach mal den Gegner an.

Mangala wirkte zuletzt zielstrebiger und offensiver

Doch Mangala scheint aus seiner Reservistenrolle gelernt zu haben. Bei seinen Einwechslungen zuletzt wirkte der Belgier zielstrebiger, offensiv bemühter. Beim 1:1 bei Union Berlin sorgte er für frischen Schwung und war am späten Ausgleich des VfB mitverantwortlich. "Er hat gezeigt, dass er auch immer wieder die Tiefe besprinten und im Strafraum auftauchen kann, was er davor nicht so oft gezeigt hat", sagt Matarazzo, der eine weitere Aufstellungsmöglichkeit im Hinterkopf haben dürfte: Tanguy Coulibaly. Der Franzose bot am 12. Dezember 2020 beim 5:1-Erfolg des VfB in Dortmund eine starke Partie. Mit ihm auf dem Flügel, Tiago Tomas, Marmoush und Führich dahinter hätten die Schwaben noch mehr Tempo in ihren Aktionen.