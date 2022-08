Kajak-Vierer holt Gold

Goldener Auftakt für den Deutschen Kanu-Verband bei den europäischen Titelkämpfen in Oberschleißheim: Der Kajak-Vierer gewann nach einem energischen Schlussspurt.

Finaler Jubel in München: der deutsche Kajak-Vierer (hinten). Getty Images

Der deutsche Kajak-Vierer hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei den Europameisterschaften in München gleich im ersten Finallauf den ersten Titel beschert.

Das Quartett um den zweimaligen Olympiasieger Tom Liebscher gewann über die nicht-olympische Distanz von 1000 m mit weniger als einer halben Sekunde Vorsprung auf das spanische Boot. Bronze ging mit einem Rückstand von zweieinhalb Sekunden an Ungarn.

Liebscher saß am Freitag anstelle von Jacob Schopf mit im Boot, der am Nachmittag im Kajak-Einer über 500 m an den Start geht. Für den 29 Jahre alten Dresdner Liebscher war es bereits die sechste Gold-Medaille bei einer EM.

Kanu, Europameisterschaft in München

Herren, Kajak-Vierer, 1000m

1. Deutschland (Tobias-Pascal Schultz/Essen, Tom Liebscher/Dresden, Martin Hiller/Potsdam, Felix Frank/Karlsruhe) 2:53,174 Min.; 2. Spanien (Francisco Cubelos, Roi Rodriguez, Pedro Vázquez, Inigo Pena) +0,453 Sek.; 3. Ungarn (Mark Mizser, Kornél Béke, Csaba Erdossy, Tamas Erdelyi) +2,574; 4. Serbien +2,637; 5. Tschechien +4,855; 6. Schweden +5,418; 7. Slowakei +6,410