Kaiserslauterns Versteckspiel mit Ansage

Nach dem 0:2 in Magdeburg hat der 1. FC Kaiserslautern drei der vergangenen vier Spiele verloren. Die jüngste Niederlage geht auch auf das Konto von Trainer Dirk Schuster. Eine kommentierende Analyse von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Sah am Freitagabend eine verdiente Niederlage in Magdeburg: FCK-Coach Dirk Schuster. IMAGO/Jan Huebner

Was ist besser: ein 4:4 oder ein 0:2? Ja, blöde Frage eigentlich. Mit dem Wissen des Ergebnisses des Spiels vom Freitagabend würde Dirk Schuster seine Herangehensweise vermutlich auch ändern. Es war offensichtlich, dass der 55-Jährige ein Defensivdebakel wie im Hinspiel um jeden Preis verhindern wollte. Gegen die spielstarken Magdeburger lag der FCK Ende August auf dem Betzenberg schon nach 28 Minuten mit 1:3 zurück. Es folgte zur Pause eine Umstellung auf einer defensiv stabilisierende Dreierkette und die Aufholjagd. Das Modell dieser zweiten Hälfte wollte Schuster nun auf das Gastspiel beim FCM übertragen.

Systemumstellung gegen Magdeburg

Dafür riss er die zuletzt erfolgreiche Elf aus der Partie gegen Fürth (3:1) auseinander. Ungewöhnlich für den FCK-Coach. Der Schachzug ging nach hinten los - offensiv wie defensiv. Für das Zurückziehen von Nicolai Rapp, der mit Kevin Kraus und Boris Tomiak die Dreierkette im Zentrum bildete, übernahm Julian Niehues dessen Posten im zentralen Mittelfeld. Die Systemumstellung kostete einen Offensivmann.

Soweit okay, der zuletzt starke Kenny Prince Redondo musste ohnehin wegen muskulärer Probleme passen. Sowohl Philipp Hercher, Torschütze gegen Fürth, als auch Aaron Opoku, einer der besten Spieler gegen Fürth, auf der Bank zu lassen und dafür den zuletzt glücklosen Ben Zolinski aufzubieten, durfte schon vor dem Anpfiff als fragwürdige Entscheidung betrachtet werden. Nach dem Spiel umso mehr.

Die Schnelligkeit der beiden offensiven Außenspieler kann in der 2. Liga gegen jede Mannschaft eine Waffe sein. Erst recht gegen in Magdeburg, wo sich gegen die hochstehenden und technisch versierten Gastgeber regelmäßig Räume bieten. Erst recht bei dem System, das Schuster wählte, das auf einer gegen den Ball kompakt agierenden Fünferkette basierte und auf schnelle Umschaltmomente angewiesen war.

Verdiente Niederlage

Was der Blick auf die Aufstellung vor dem Spiel vermuten ließ, bestätigte sich dann über weite Strecken. Ein Versteckspiel mit Ansage. Magdeburg machte das Spiel, Lautern sorgte zu selten für Entlastung und reagierte meist nur auf den Gegner. Die hochverdiente Niederlage nahm ihren Lauf.

Fehlende Abstimmung im Team

Dass die Umstellung zur Dreierkette in der Defensive auch dort den gewünschten Effekt nicht erfüllte, kommt noch hinzu. Beide - zugegeben stark herausgespielten Tore - fielen durch offene Schnittstellen in der Abwehrkette. Flexibilität ist schön und gut. Doch es scheint aktuell etwas zu viel des Guten zu sein. Seit vier Spielen pendelt Schuster jetzt zwischen Dreier- und Viererkette hin und her, worunter die Abstimmung leidet. Die Magdeburger Offensivabteilung offenbarte einige Momente, in denen die Raumaufteilung oder die Zuordnung nicht passten und nur Torhüter Andreas Luthe schlimmeres verhinderte.

Erst in der 71. Minute korrigierte Schuster seine Einschätzung. Er brachte Opoku, Hercher und Stürmer Nicolas de Preville. Auf einmal war es ein anderes Spiel. Frischer und vor allem schneller Wind wirbelte durch Lauterns Offensive. Nur eben viel zu spät. Magdeburg führte 2:0 und musste nicht mehr ins Risiko gehen. Die Räume, die gerade Hercher und Opoku mit ihrem Tempo hätten bespielen können, gab es daher nur noch selten. Mit der besten Lauterer Chance scheiterte Hercher in der Nachspielzeit am starken FCM-Keeper Dominik Reimann.

Hercher weiterhin nur Reservist

Apropos Hercher. Die Einsatzzeiten des Lauterer Aufstiegshelden sind ohnehin ein Rätsel in dieser Saison. Die Verletzungsproblematik der Hinrunde hat der Topscorer der Vorsaison hinter sich gelassen, seinen Status als Reservist nicht. Ja, wenn der 26-Jährige spielt, läuft gerade im mannschaftstaktischen Bereich noch nicht alles rund.

Doch wo soll es herkommen bei der fehlenden Spielpraxis? Seine Offensivstärke bei Flanken und Abschlüssen bringt er dafür regelmäßig auf dem Platz. Wenn er denn mal darf. Schwierig zu erörtern, woran das liegt. Die Trainingsleistungen sind nicht beurteilbar, da schotten sich die Roten Teufel inzwischen ab, wie kaum ein zweiter Klub der Nation.

Anvisiertes Saisonziel bald erreicht

Zurück zum großen Ganzen. Der FCK spielt eine klasse Runde, es fehlen nur noch zwei Punkte bis zum anvisierten Saisonziel. Praktisch ist der Klassenerhalt schon längst gesichert. Und das vor allem dank Dirk Schuster. Die Herangehensweise des routinierten und abgezockten Trainers hat dem Klub schon zahlreiche Punkte gesichert - und wird es auch in Zukunft tun. Doch in Magdeburg, da lag er falsch. Kann passieren. Vielleicht sollten die Pfälzer künftig etwas mehr auf ihre eigenen Stärken vertrauen und sich in ihrer Taktik nicht vollends einem im Abstiegskampf steckenden und zudem heimschwachen Gegner unterwerfen.