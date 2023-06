Kaiserslautern verlängert vorzeitig mit Geschäftsführer Hengen

Die Rückkehr nach Kaiserslautern ist für Thomas Hengen bislang eine Erfolgsgeschichte. Als Geschäftsführer verhalf er dem Verein zum Aufstieg in die 2. Liga und dort zu einer soliden ersten Saison. Die Konsequenz: Der Vertrag des 48-Jährigen wird vorzeitig verlängert.

Der 1. FC Kaiserslautern hat ein Zeichen für die zukünftige Ausrichtung gesetzt und den Vertrag mit Geschäftsführer Thomas Hengen vorzeitig verlängert. Das verkündete der Klub am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Der Beirat habe sich einstimmig dazu entschlossen, das Arbeitspapier zu verlängern. Über die Laufzeit machte der Verein derweil keine Angabe. Hengen, der schon in seiner aktiven Karriere als Libero 132-mal für die Roten Teufel auflief (sechs Tore, sieben Vorlagen) und mit dem Verein den DFB-Pokalsieg 1995/96 feierte, ist seit März 2021 im Amt.

Aus Aachen durch Europa und zurück

Seine Karriere nach der Karriere begann der mittlerweile 48-Jährige als Leiter der Nachwuchsabteilung (2006-2007) und Trainer der zweiten Mannschaft (2007-2008) von Alemannia Aachen, einem weiteren seiner Vereine als Aktiver.

Anschließend arbeitete sich Hengen als Scout quer durch Europa. Zunächst war er für den FC Everton, dann für den Hamburger SV, West Ham United und schließlich bis 2020 bei der PSV Eindhoven aktiv, ehe es ihn für ein Jahr als Sportdirektor zurück nach Aachen verschlug.

In Kaiserslautern soll nun ein wenig Beständigkeit in seine Karriere kommen - zumindest wenn es nach den Verantwortlichen geht. "Für die kontinuierliche, nachhaltige Weiterentwicklung des Profifußballs beim FCK ist es von strategischer Bedeutung, eine mittelfristige Planungssicherheit bei der Position des Geschäftsführers zu erreichen", betonte der Beiratsvorsitzende Rainer Keßler.

"Kompetente Führungskraft"

Seine ersten beiden kompletten Spielzeiten als FCK-Geschäftsführer waren durchaus von Erfolg gekrönt. 2022 erreichte der FCK die Relegation zur zweiten Liga. Dort setzte Hengen alles auf eine Karte und entschied sich vor den entscheidenden Spielen für die Trennung von Trainer Marco Antwerpen - mit Erfolg. Dirk Schuster übernahm, führte die Mannschaft in die 2. Bundesliga und dort in der abgelaufenen Saison auf Platz neun.

"Mit Thomas Hengen verfügen wir über eine kompetente Führungskraft mit einer hohen Identifikation zu unserem Verein und der Region, der auch in schwierigen Phasen des Vereins eine außergewöhnliche Belastbarkeit, Mut und Entschlossenheit bewiesen hat", fügte Keßler dementsprechend an.

Hengen selbst richtete sein Dank an die Gremien und alle Mitarbeiter. "Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Geschäftsstelle, geht es nur als Einheit. Deswegen freue ich mich sehr, die kommenden Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam angehen zu können. Wir wollen den Verein auch weiterhin Schritt für Schritt weiterentwickeln und so eine nachhaltige Zukunft für den Profifußball in Kaiserslautern aufbauen."