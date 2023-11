Kaiserslautern verkündet Toure-Verpflichtung

Es hatte bereits einige Gerüchte gegeben, nun ist es offiziell: Almamy Toure heuert beim 1. FC Kaiserslautern an. Der variable Defensivspieler war bis zum Sommer noch für Eintracht Frankfurt tätig gewesen, hatte seinen Vertrag aber nicht verlängert und auch keinen anderen Arbeitgeber gefunden. Nun unterschreibt er in der Pfalz. Bei den Roten Teufeln soll er "den Konkurrenzkampf im Kader und in der Tiefe nochmal verstärken", wie FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen kommentierte.