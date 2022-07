Kaiserslautern und Braunschweig müssen zahlen

Die vergangene Saison holt die beiden Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern und Braunschweig noch einmal ein. Der DFB sprach gegen beide Klubs Geldstrafen aus.

Der letztjährige Tabellenzweite der 3. Liga, Eintracht Braunschweig, muss laut DFB wegen zweier Vergehen seiner Fans im Spiel gegen Viktoria Köln (0:1, 14. Mai) insgesamt 15.000 Euro zahlen, wovon 5000 Euro für "sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen" verwendet werden dürfen.

13.990 Euro werden für Kaiserslautern, das den Aufstieg in der Relegation gegen Dresden sicherstellte, wegen des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen in der Partie gegen Viktoria Köln (0:2, 8. Mai) fällig. Davon kann der Verein bis zu 4650 Euro für "sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen" verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.

Der FCK eröffnet am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Hannover 96 die neue Zweitliga-Saison. Die Eintracht empfängt am Sonntag den Hamburger SV (13.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

mas