Kaiserslautern: Mit einem Mix zum BVB

Das Lazarett beim 1. FC Kaiserslautern lichtet sich langsam wieder. Gegen den BVB kann der FCK auf den ein oder anderen Rückkehrer hoffen.

Beim 1. FC Kaiserslautern zeigt die Formkurve weiterhin nach oben. Und das, obwohl dem FCK zuletzt einige Leistungsträger fehlten. Beim jüngsten 1:0 über Wiesbaden standen den Pfälzern mit Torhüter Matheo Raab, Kevin Kraus, Philipp Hercher, Jean Zimmer, Muhammed Kiprit und René Klingenburg gleich sechs potenzielle Stammspieler nicht zur Verfügung.

Vor dem Gastspiel bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) entspannt sich die Personallage, wenn auch nur leicht. Klingenburg kehrte nach seinem Muskelfaserriss unter der Woche als erstes ins Training zurück, Hercher und Kiprit folgten danach. Ein Einsatz von Zimmer hingegen ist weiterhin fraglich.

1600 Fans reisen mit

"Es wird auf einen Mix ankommen. Es geht aber auch um die Ausrichtung, ob wir offensiv oder etwas defensiver auftreten", gewährt FCK-Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz Einblick in seine personellen Überlegungen.

Mit sechs Siegen aus den letzten zehn Drittliga-Spielen reißen die Roten Teufel mit ordentlich Selbstvertrauen nach Dortmund. Unterstützt wird der FCK dabei von 1600 Fans.

Unterstützung aus der Bundesliga?

Mit dem BVB II erwartet Antwerpen eine spielerisch starke Mannschaft. "Wir wissen, dass die U-23-Mannschaften junge, talentierte Spieler in ihren Reihen haben. Das ist bei Freiburg II das gleiche". Zudem sei laut Antwerpen nie einzuschätzen, inwiefern die Zweitvertretung Unterstützung von der Bundesliga-Mannschaft bekommt. Am vergangenen Spieltag in Halle stand beim BVB noch Dan-Axel Zagadou in der Startelf, der Franzose kam am Mittwoch jedoch auch beim 1:3 der Dortmunder bei Sporting Lissabon zum Einsatz.

Die spielerische Veranlagung der Schwarz-Gelben dürfte dem FCK derweil entgegenkommen. Bereits gegen Freiburg II gelang ein deutliches 3:0.