Kaiserslautern II so gut wie durch - Emmelshausen nach Punktabzug nicht mehr zu retten

Mit dem Rückzug des SV Röchling Völklingen hat sich das Punktebild in der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar etwas verändert. An der Spitze ist der 1. FC Kaiserslautern II schon so gut wie durch. Im Keller sind Salmrohr und Jägersburg nicht unterzukriegen. Emmelshausen tritt derweil den Gang in Liga sechs an.

Aller Voraussicht nach spielen die Nachwuchsteufel auch im kommenden Jahr Oberliga-Fußball. imago images/Eibner