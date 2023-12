Kaiserslautern: Gefährlicher Irrglaube

Der zwischenzeitlich auf Rang 3 notierte 1. FC Kaiserslautern geriet in einen Abwärtsstrudel. Alle Beteiligten sind gefordert diesen zu stoppen - durch Leistung, nicht durch Glaube.

Was ist am 21. Oktober in Düsseldorf passiert? Kaiserslauterns Spieler mit ungläubigen Blicken. IMAGO/Kirchner-Media

Was ist am 21. Oktober in Düsseldorf genau passiert? Der FCK hat mit 3:4 verloren, so viel ist klar. Ragnar Ache hat sich verletzt und wochenlang gefehlt, das auch. Doch diese Fakten reichen als Erklärung nicht aus, warum der 10. Spieltag einen beispiellosen Absturz einleitete. Zuvor standen die Pfälzer auf dem 3. Platz, Träume vom Aufstieg schienen gar nicht mal so abwegig. Es folgten sieben Niederlagen aus acht Spielen und ein Trainerwechsel bisher ohne jeglichen Effekt.

Äußerst problematisch ist nicht nur die tabellarische Lage, brandgefährlich sind auch manche Gedanken. "Wenn wir sehen, was wir in dieser Saison schon geleistet haben, dann wissen wir, dass wir da unten eigentlich nicht hingehören", sagte Jan Elvedi unlängst. Bei diesen Worten sollten in Kaiserslautern die Alarmglocken schrillen. Der 27 Jahre alte Verteidiger sollte mal bei Andy Brehme nachfragen, wie es sein konnte, dass der FCK 1996 aus der Bundesliga abstieg. Auch das schien undenkbar. Seinen Chef kann er übrigens auch fragen, Geschäftsführer Thomas Hengen war damals als Spieler dabei.

Wo ist die Leidenschaft hin? Wo die Spielfreude?

Von Elvedis gefährlichem Irrglauben sollten sich alle Beteiligten sofort verabschieden. Was die Defensive angeht, steht der FCK völlig zu Recht im Keller. Wenn selbst der einstige Verteidiger Dirk Schuster, der als Trainer immer für Stabilität in der Abwehr stand, daran scheitert, den Laden halbwegs in den Griff zu bekommen, mag das einiges heißen. In der Kaderplanung haben Hengen und sein Kompagnon Enis Hajri Fehler gemacht und den ein oder anderen Akteur überschätzt.

Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller. Wo ist die Leidenschaft hin? Wo die Spielfreude? Dimitrios Grammozis, nicht die Wunschlösung für die Schuster-Nachfolge, muss Antworten auf diese Fragen finden. Sofort. Einen Abstieg kann sich der Traditionsverein nicht leisten. Alle Beteiligten stehen in der Pflicht, die gute Arbeit der vergangenen Jahre nicht mit der Brechstange einzureißen. Da zählen nur Leistungen, nicht der Glaube, Herr Elvedi!