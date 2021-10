Kaiserslautern-Coach Antwerpen sieht Rotation als Chance

Aufgrund von fünf verletzten Akteuren und einer Sperre muss Kaiserslautern gegen die Würzburger Kickers umstellen. Trainer Antwerpen erhofft sich dadurch neuen Schwung - und zeigt sich unbeeindruckt von Pouriés Sticheleien.

Reagiert gelassen auf die Provokation seines Ex-Schützlings und will gegen Würzburg den Lauf fortsetzen: FCK-Trainer Marco Antwerpen. imago images/Eibner

Lucas Röser, Anas Bakhat, Anil Gözütok, Felix Götze und Marvin Senger zählen aktuell zum Lazarett der Roten Teufel. Zusätzlich fehlt auch noch Daniel Hanslik gesperrt. Marco Antwerpen wird seine zuletzt dreimal in Folge identische Startelf gegen die Würzburger Kickers (Sonntag, 14 Uhr - LIVE! bei kicker) also ändern müssen.

Götze macht den Cech

Gegen die Kickers, für die Antwerpen selbst fünf Mal an der Seitenlinie stand, gerne mit von der Partie gewesen wäre der jüngere Bruder von Weltmeister Mario Götze, Felix. "Es geht ihm gut und er hat signalisiert, dass er gerne wieder spielen würde", berichtet Antwerpen. Jedoch müsse man aufgrund der mehrfachen Kopfverletzungen seines Schützlings entsprechende Vorsicht walten lassen - wie erst kürzlich zwei Experten der DFB-Akademie vermehrt im Profifußball einforderten. Götze werde präventiv zukünftig einen Helm tragen. Bis die Spezialanfertigung für ihn fertig sei, werde er "die Zeit mit einem Rugbyhelm überbrücken".

Die Ausfälle von Götze und Co. begreift Antwerpen durchaus auch als Chance: "Vielleicht ist es auch mal wieder ganz gut, neues Personal zu bringen, vielleicht sind die Spieler sich sonst zu sicher. Wir wollen richtig Leben in die Truppe reinkriegen." Von seinen neuen Akteuren erhofft sich der 50-Jährige "neue Elemente im Spiel" zu haben.

Würzburgs Zweitligaerfahrung als Trumpf

Gegner Würzburg dürfe man - wie auch den letzten Gegner Duisburg, gegen den es ein Unentschieden gab - nicht unterschätzen. "Qualität ist in jeder Mannschaft", betont Antwerpen die Stärke der 3. Liga. Würzburg sei allerdings als Absteiger etwas besonders: "Als Absteiger hast du den ein oder anderen Spieler, der Erfahrung in der Zweitligasaison gesammelt hat." Diese Erfahrung und Qualität hätten die Kickers in den letzten beiden Spielen durch eine Ausbeute von vier Punkten unter Beweis gestellt.

Unentschieden - unzufrieden?

Dennoch wolle man die ungeschlagene Serie natürlich fortsetzen. Indem man beim FCK "den Fokus hält" und sich "daran erinnert, wie wir erfolgreich Fußball gespielt haben". Dabei lobt der Übungsleiter die Mentalität seines Teams nach dem Auftritt bei den Zebras: "Wir haben uns nicht über das Unentschieden in Duisburg gefreut. Wir sind auf einem guten Weg, nicht zufrieden aus Unentschieden herauszugehen." Mit dieser Einstellung soll nun der nächste Sieg gegen Würzburg folgen, bei denen mit Marvin Pourié ein ehemaliger Lauterer auf dem Platz steht, der sich im Vorfeld der Partie kritisch über Antwerpen geäußert hatte (siehe Video unten).

Dies lasse den seit Februar für die Roten Teufel verantwortlichen Coach aber kalt: "Es gibt Meinungen, die sind mir extrem wichtig und es gibt Dinge, die interessieren mich nicht so ganz. Und ich glaube, da ist eher Zweiteres der Fall." Es bleibt abzuwarten, wer das kleine Privatduell für sich entscheidet.