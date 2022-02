Kaiserslautern bezwingt Trier und schickt Koblenz unter den Strich

Rückschlag für TuS Koblenz: Nach der Niederlage in Salmrohr rutscht die TuS unter den Strich, auch weil die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern dem Tabellenführer Eintracht Trier eine überraschende Niederlage zufügte.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Erst die dritte Saisonniederlage im 21. Spiel musste der souveräne Tabellenführer Eintracht Trier hinnehmen: Im Nachholspiel unterlag man trotz kämpferischer Leistung unglücklich mit 1:2 gegen die Zweitvertretung des FC Kaiserslautern. Die Gastgeber gingen dabei durch Bonianga (2.), der vor seinem platzierten Abschluss aus der Distanz sehr viel Zeit hatte, früh mit 1:0 in Front. Auch wenn Trier mehr vom Spiel hatte, erhöhte Morabet nach 21 Minuten durch einen Foulelfmeter auf 2:0. Trier drückte auch in Durchgang zwei, es dauerte aber bis zur 79. Minute, bis Debrah mit einem abgefälschten Schuss auf 1:2 verkürzte. Dabei blieb es auch nach einer hitzigen Schlussphase. Nach Abpfiff gab es noch Handgreiflichkeiten zwischen den Teams, in deren Folge Sinanovic (Trier) und Theobald (Lautern) Rot sahen.

Um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde - und damit den feststehenden Klassenerhalt - muss weiter die TuS Koblenz zittern. In einem schwachen Spiel unterlag Koblenz durch einen frühen Elfmeter von Bartsch (4.) mit 0:1 dem gastgebenden FSV Salmrohr, der bereits als Teilnehmer der Abstiegsrunde feststeht. Koblenz musste nach einer Roten Karte gegen Mandt mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren und kam so nicht mehr zu Zählbarem. Aber auch Salmrohr konnte aus der Überlegenheit kein Kapital mehr schlagen. Den sechsten Tabellenplatz ist die TuS damit los, hat es aber weiterhin selbst in der Hand: Am letzten Spieltag treffen Koblenz und Kaiserslautern II direkt aufeinander (Hinspiel 0:0).

Das dritte Duell des Tages zwischen dem SV Gonsenheim und Hassia Bingen endete 3:2, damit wird der SVG - aktuell sechs Punkten Vorsprung bei zwei ausstehenden Partien - so gut wie sicher nach der Vorrunde über dem Strich landen. Die von Corona geplagte Hassia aus Bingen holte an diesem Tag raus, was drin war und hielt die Partie nach einer frühen 1:0-Führung lange offen. Gonsenheim machte erst in Durchgang zwei alles klar.