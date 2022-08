Kaiser früh, Kling und Waki spät: Bremer SV feiert gegen Rehden zweiten Sieg

Am 1. Spieltag der Regionalliga Nord waren der Bremer SV und Schwarz-Weiß Rehden noch im DFB-Pokal aktiv. Die Nachholpartie am Mittwochabend gewann der Aufsteiger mit 3:1.

Nach dem 3:2 gegen den SV Jeddeloh II vom Wochenende feierte der Bremer SV am Mittwochabend seinen nächsten Erfolg. In der Nachholpartie vom 1. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Torsten Gütschow gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden ein letztlich nicht unverdientes 3:1.

Kaiser leitete in der 15. Minute den zweiten Saisonerfolg ein. Mansaray glich nach der Pause zwar zwischenzeitlich für die Gäste aus (73.), Kling fand in den Schlussminuten aber die passende Antwort (82.). Waki beseitigte schließlich in der Nachspielzeit alle Restzweifel und sorgte für den Endstand.

Der Bremer SV orientiert sich durch seinen zweiten Sieg vorerst ins Mittelfeld des Tableaus. Am kommenden Wochenende heißt der Gegner des Aufsteigers dann Eintracht Norderstedt. Schwarz-Weiß Rehden steckt nach der bereits dritten Niederlage dagegen weiter im Keller fest und wird dort vorerst auch nach dem kommenden 6. Spieltag bleiben. Die Mannschaft von Kristian Arambasic ist spielfrei.