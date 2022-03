Kainz verlängert beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln setzt weiter auf Florian Kainz. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024.

Florian Kainz verlängerte am Freitagnachmittag seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln bis 2024. In der aktuellen Spielzeit kommt der Österreicher auf 25 Einsätze, in denen ihm drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. Damit hat er aus dem Team der Domstädter gemeinsam mit Kapitän Jonas Hector die meisten Assists.

Der Mittelfeldspieler wechselte im Januar 2019 von Bremen nach Köln und stieg mit den Geißböcken sofort in die Bundesliga auf. Dementsprechend freuen sich die Kölner Verantwortlichen über die Vertragsverlängerung des "Leistungsträger". Kainz sei laut dem sportlichen Verantwortlichen Jörg Jakobs "menschlich und sportlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft".

Neben der sportlichen Perspektive habe für den 29-Jährigen das soziale Umfeld eine große Rolle gespielt: "Wir fühlen uns sehr wohl in der Stadt, haben hier viele Freunde gefunden und unser Sohn ist hier geboren. Ich freue mich, hier in den nächsten gut zwei Jahren noch viele erfolgreiche Spiele zu absolvieren", so Kainz.