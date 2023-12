Kainz, Uth, Finkgräfe: Zwei Härtefälle und ein Aufsteiger

Für den 1. FC Köln geht es gegen Union Berlin um mehr als einen versöhnlichen Jahresabschluss. Trainer Steffen Baumgart könnte seine Startelf dafür erneut verändern.

Ein komplettes Greenhorn ist er nicht mehr. Schließlich stand Max Finkgräfe in der Bundesliga bereits einige Male für den 1. FC Köln auf dem Platz. Am Sonntag beim 0:2 gegen Freiburg aber musste der 19-Jährige nach seinem ersten Startelfeinsatz zugeben: "Mein Herz hat lange nicht mehr so gepocht. Ich war sehr nervös."

Das war ihm anzumerken. Und das, obwohl Finkgräfe seit diesem Sommer fester Bestandteil des Profi-Kaders ist und immer mehr Einsatzminuten sammelt. "Max hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte dementsprechend Kölns Trainer Steffen Baumgart etwas überschwänglich. Auch er hatte die "Probleme in den ersten fünf, sechs Minuten" seines Youngsters gesehen. Doch Finkgräfe stabilisierte sich halbwegs, die Nervosität baut sich eben manchmal etwas langsamer ab. "Das hängt mit der Erfahrung zusammen", weiß Baumgart.

Wohin mit Kapitän Kainz?

Gut möglich, dass der einst in Gladbach und Dortmund ausgebildete Außenspieler kurz vor Weihnachten noch mehr Chancen erhält. Denn auf der linken Seite in der Viererkette ist das Personal nach der Muskelverletzung von Leart Paqarada dünn. Und der gelegentlich links eingesetzte Dominique Heintz könnte im Abwehrzentrum gebraucht werden, wo Jeff Chabot nach seiner Gelb-Roten-Karte gegen Freiburg (0:2) fehlt.

Luca Kilian sei aber ebenso eine Option, für die Stelle neben Timo Hübers, betont Baumgart. Er kündigte auch "den einen oder anderen Wechsel" in der Startformation an. "Je nachdem, wie der Eindruck im Training ist. Wenn wir schon eine ausgeglichene Situation auf vielen Positionen haben, wollen wir das auch reinbringen." Heißt: Baumgart heizt den Konkurrenzkampf weiter an.

Auf der Acht möchte ich mehr Geschwindigkeit. Kölns Trainer Steffen Baumgart über seine Aufstellungen

Das dürfte auch für die Abteilung Attacke gelten, wo nur Stoßstürmer Davie Selke gesetzt ist. Kapitän Florian Kainz etwa hatte im vorletzten Spiel gegen Mainz 05 (0:0) plötzlich auf der Bank gesessen, war im Breisgau dann wieder in die erste Elf gerutscht und hatte auf der Zehn passabel, aber keineswegs herausragend gespielt.

"In der erfolgreichen Phase am Ende der vergangenen Saison hat Kainzi auf der Zehn gespielt. Das hat er gut gemacht und deswegen habe ich ihn da immer wieder hingestellt", erklärt Baumgart, der den Österreicher flexibel links, zentral oder eine Reihe weiter hinten auf der Sechs einsetzt. "Er hat auf der Sechs gespielt, damit wir uns spielerisch auf dieser Position verbessern. Auf der Acht möchte ich mehr Geschwindigkeit, und deswegen spielen dort Ljubicic, Maina oder Waldschmidt."

Der Kölner Coach betont aber auch, dass er "insgesamt nicht auf ihn verzichten möchte, weil er einer unser besten Fußballer ist - auch wenn er in der einen oder anderen Situation unglücklich aussieht." Die Melange aus Formkrise und Wichtigkeit des 31 Jahre alten Kainz für das Team hätte man wohl nicht besser zusammenfassen können.

Der Unterschiedsspieler in der Warteschleife

Ganz ähnlich ist es bei einem weiteren Routinier: Mark Uth. Der Kreativspieler wurde zuletzt dreimal nur eingewechselt, blieb einmal sogar komplett außen vor. Und betonte aber, dass er sich eigentlich wieder fit für mehr fühlt. Ein weiterer Härtefall.

"Bei Mark sieht man in den Spielen, dass er noch nicht so weit ist", findet dagegen Baumgart, deutet aber an: "Es kann sein, dass er gegen Union aufläuft." Fähigkeiten im Spiel nach vorn wie die des 32-Jährigen bringt sonst im Kölner Kader kaum jemand ein. Und das Toreschießen ist bei den Geißböcken derzeit eines der Hauptprobleme: Nur ein Tor in den vergangenen vier Spielen sind viel zu wenig.

"Er wird aber keine 90 Minuten durchhalten. Mark muss sich ranarbeiten", sagt Baumgart und spielt damit auf die mehr als ein Jahr lange Verletzungpause an, aus der Uth erst seit November so richtig zurück ist. Aber: "Er ist ein Unterschiedsspieler und muss dahin kommen, dass er uns in der Rückserie wirklich hilft." Vielleicht ja aber auch schon gegen Union.