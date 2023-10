Kainz spricht Klartext: "Natürlich ist die Situation schwierig"

Vier Tore, ein Punkt, Tabellenplatz 18 - für den 1. FC Köln sieht es aktuell düster aus. Kapitän Florian Kainz sprach offen über die Probleme des Effzeh.

In Leverkusen gab's lange Gesichter: Florian Kainz (li.). IMAGO/Treese

"Natürlich ist die Situation schwierig, da braucht man nicht drüber reden", sagte Florian Kainz nach dem klaren und auch verdienten 0:3 gegen Bayer 04 Leverkusen am DAZN-Mikro und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Offensivschwäche. "Wir wissen, dass wir zu wenig Tore haben. Wir arbeiten daran."

Das habe sich auch gegen die Werkself gezeigt. "Kurz vor der Pause hatten wir die zwei Möglichkeiten zum Abschluss, da hätte es uns gutgetan", meinte Kainz und stellte fest: "Wir haben einige Chancen gehabt, machen aber kein Tor." Der Kapitän wollte damit aber in keiner Weise die Leistung von Bayer schmälern. "Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, Bayer ist unglaublich gut und unglaublich ballsicher."

Die Kölner hätten dennoch "gut gearbeitet, alles reingeworfen und sehr viel investiert", auch deshalb sei die "deutliche Niederlage sehr enttäuschend".

Ein Grund, warum man nicht noch höher verloren hat, war Torhüter Marvin Schwäbe, der mehrfach mit tollen Paraden glänzte. "Marvin hat uns ein paar rausgeholt", weiß auch Kainz. Auch mit Blick darauf gab der Torhüter offen und ehrlich zu, dass man der Aussage, Bayer wäre einfach zu gut gewesen, nicht widersprechen könnte.

Das kann man so sagen Marvin Schwäbe auf die Frage, ob Bayer zu gut war.

"Das kann man so sagen", sagte Schwäbe auf Nachfrage. "Wir haben versucht, unser Bestes zu geben", so der Torhüter, Leverkusen sei aber "auf einem unglaublichen Niveau. Sie spielen sehr variabel, lassen den Ball gut laufen, haben Top-Stürmer - da gibt es wenig zu sagen."

Gladbach im Kopf

Kainz fasste die Kölner Ausgangslage derweil noch einmal zusammen. "Wir haben einen Punkt und sind Tabellenletzter", sagte der 30-Jährige und sprach von einer "angespannten Situation. Jetzt ist Länderspielpause, danach haben wir das Derby gegen Gladbach zuhause. Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen."

Am Sonntag, den 22. Oktober, geht's also gegen Gladbach (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker). Schwäbe versprach mit Blick darauf, dass man sich auf dieses Spiel "enorm gut vorbereiten" werde und machte deutlich: "Es ist Derby, wir wollen unseren Fans etwas zurückgeben. Es wird so langsam Zeit."