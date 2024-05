Kainz resigniert: "Es ist üblich, dass von außen etwas kommt"

In der vergangenen Woche hatte sich Kölns Präsident Werner Wolf gleich zweimal geäußert - und auch über mögliche Ziele in der 2. Liga gesprochen. Die Folgen kamen nicht bei allen Beteiligten gut an.

Resigniert: Kölns Kapitän Florian Kainz war kein Fan der Aussagen seines Präsidenten. IMAGO/RHR-Foto