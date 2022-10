Kainz' Kuriosum in Gladbach - Baumgart: "Ich lasse mir das nicht kleinreden"

Dreimal in Folge hatten die Kölner das rheinische Derby gewonnen - in Gladbach setzte es nun aber ein empfindliches 2:5. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte dabei Florian Kainz. Steffen Baumgart indes will sich seine Art des Fußballs nicht "kleinreden" lassen.

Elfmeter verschuldet, Elfmeter herausgeholt, Tor erzielt und vom Platz geflogen: Kainz erwies sich beim 2:5 als recht umtriebig in Gladbach und ist seit Datenerfassung 2004/05 erst der zweite Spieler in der Bundesliga, dem dieses Kunststück geglückt ist. Zuvor war das 2014 lediglich seinem österreichischen Landsmann Emanuel Pogatetz im Trikot des 1. FC Nürnberg (2:3 in Freiburg) gelungen.

Wie Pogatetz einst stand auch Kainz am Ende mit leeren Händen da - und war entsprechend niedergeschlagen. "Ich habe die Mannschaft damit geschwächt, das war nicht beabsichtigt", sagte Kainz nach Abpfiff bei "DAZN" und stellte dabei die Berechtigung des Elfmeters nicht in Frage: "Ich schaue nur auf den Ball und ich treffe ihn. Es war Elfmeter."

Das sah auch Trainer Steffen Baumgart nicht anders. "Gelb-Rot gegen Kainz war berechtigt, da gibt es nichts zu bereden", sagte der FC-Coach unmissverständlich und beklagte sich dann über die Verletzung von Dejan Ljubicic, der nach einem zweifellos unabsichtlichen, letztlich aber zu harten Foul von Ramy Bensebaini verletzt ausgewechselt werden musste.

Das mit Gelb zu bewerten, finde ich mutig. Steffen Baumgart zum Foul von Ramy Bensebaini an Dejan Ljubicic

Baumgart zufolge müsse man davon ausgehen, dass in so einer Situation und bei so einem Tempo ein solches Foul in 80 Prozent der Fälle eine Verletzung mit sich führen würde. "Es ging aufs Knie und den unteren Knöchel. Das mit Gelb zu bewerten, finde ich mutig", so der 50-Jährige, der sich nun Sorge über einen weiteren Verletzten machen muss.

"Für uns fast schon tragisch", meinte Baumgart, der von einem mehrwöchigen Ausfall seines Mittelfeldspielers ausgeht. "Wir wissen nicht, ob drei Wochen oder noch länger. Das tut uns weh", so der Effzeh-Coach: "Wir haben jetzt das Problem, dass uns die Spieler ausgehen."

Unter dem Strich stand eine "bittere" Derbyniederlage, die "richtig weh tut". Die wird nicht folgenlos bleiben. "Es ist klar, dass jetzt auf uns eingeprügelt wird", blickte Kainz voraus. "Damit müssen wir aber umgehen. Wir müssen bei uns bleiben und einen klaren Kopf behalten."

Keine Vorwürfe an die Spieler

Nun gilt es, die richtigen Lehren aus der Pleite zu ziehen. Kainz ärgerte sich, "dass wir wieder ein Tor nach einer Standardsituation bekommen haben", während Baumgart die Klarheit nach vorne fehlte. Großartige Vorwürfe wollte der Trainer seinen Spielern aber nicht machen, denn die hätten ein gutes Spiel gemacht, wie er konstatierte.

"Wenn man sich die einzelnen Daten anschaut, dann waren wir in vielen Belangen besser. Das interessiert aber keinen", sagte Baumgart und betonte, dass er an seiner Art des Fußballs festhalten werde.

"Ich lasse mir das nicht kleinreden, nur weil ich heute den Arsch vollgekriegt habe. Das tut weh, weil es im Derby passiert ist - unsere Philosophie wird sich nicht verändern. Wir werden weiter mutig sein, klar und unabhängig sein. Wir werden gucken, was schlecht war und was gut war, aber wir werden nicht den Fußball ändern."