"Kaillie ist eine Bank": Dennoch holt Nolte erstes deutsches WM-Gold im Monobob

Laura Nolte aus Winterberg ist die erste deutsche Monobob-Weltmeisterin. Nach Bronze bei der WM-Premiere 2021 setzte sich die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking am Sonntag bei den Titelkämpfen in St. Moritz durch.

In der Natureisbahn von St. Moritz nicht zu schlagen: Laura Nolte. picture alliance/dpa

Nolte gewann nach drei Laufbestzeiten in vier Durchgängen mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Schon der aktuelle Weltcup-Winter hatte auf einen Zweikampf zwischen Nolte und Humphries, den momentan besten Bob-Pilotinnen der Welt, hingedeutet. In fünf der bislang sechs Mono-Rennen stand eine der beiden ganz oben, die US-Amerikanerin führt allerdings die Gesamtwertung an - und galt bislang als stärkste Frau im Einzelschlitten.

Dass ich gleich gewinne, hätte ich nicht gedacht. Laura Nolte

"Das Ziel war eine Medaille nach dem enttäuschenden vierten Platz bei Olympia. Dass ich gleich gewinne, hätte ich nicht gedacht. Kaillie ist immer eine Bank im Mono, sie ist immer die stärkste Kontrahentin. Das macht den Sieg umso wertvoller", sagte die 24-jährige Nolte, die 2016 in Lillehammer Jugend-Olympiasiegerin im Monobob wurde.

Laufbestzeit im Vierten für Kalicki

Dritte wurde Lisa Buckwitz vom BCR Thüringen. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete mit Laufbestzeit im vierten Durchgang auf Rang fünf. Junioren-Weltmeisterin Maureen Zimmer vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam auf Platz acht.

Auf der Natureisbahn im Schweizer Engadin gibt es nur Saisonbestzeiten statt Rekorde, da die Bahn jedes Jahr im November mit 7000 Kubikmeter Schnee neu erbaut wird.

Statistik

Weltmeisterschaft in St. Moritz/Schweiz

Frauen, Monobob, Endstand nach 4 Läufen

1. Laura Nolte (Winterberg) 4:44,85 Min. (1:11,25 Min./1:10,96 Min./1:11,42 Min./1:11,22 Min.); 2. Kaillie Humphries (USA) +0,40 Sek. (1:11,25/1:11,23/1:11,63/1:11,14); 3. Lisa-Marie Buckwitz (Schönau am Königssee) +0,72 (1:11,66/1:11,04/1:11,69/1:11,18); 4. Breeana Walker (Australien) +0,92 (1:11,59/1:11,24/1:11,70/1:11,24); 5. Kim Kalicki (Wiesbaden) +1,72 (1:11,89/1:11,70/1:11,87/1:11,11); 6. Cynthia Appiah (Kanada) +1,93 (1:11,86/1:11,65/1:12,00/1:11,27); 7. Melanie Hasler (Schweiz) +2,16 (1:11,75/1:11,81/1:11,95/1:11,50); 8. Maureen Zimmer (Oberhof) +2,32 (1:11,80/1:11,91/1:12,10/1:11,36); 9. Bianca Ribi (Kanada) +3,56 (1:12,35/1:12,25/1:12,07/1:11,74); 10. Martina Fontanive (Schweiz) +3,97 (1:12,32/1:12,27/1:12,46/1:11,77)