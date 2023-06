"Kai hat schon viel gezeigt": Arteta schwärmt von angeblichem Transferziel Havertz

Schon seit Tagen kursieren Gerüchte über einen Wechsel von Kai Havertz vom FC Chelsea zu Arsenal. Einen Fan bei seinem angeblichen neuen Arbeitgeber hat der 24-Jährige schon mal: Trainer Mikel Arteta.

Nach drei Jahren beim FC Chelsea, dem Champions-Legaue-Triumph 2021 und 26 Toren in 125 Pflichtspielen für die Blues, orientiert sich Kai Havertz offenbar innerhalb Londons neu um. Aus dem Westen der Stadt geht es in den Norden: zu Arsenal.

Einem Bericht von "The Athletic" zufolge ist sich der deutsche Nationalspieler bereits mit den Gunners einig, auch eine Ablösesumme soll mittlerweile ausgehandelt worden sein. Arsenal muss demnach etwa 75 Millionen Euro inklusive Boni für Havertz auf den Tisch legen, der bis 2027 unterschreiben soll.

"Talent hat seinen Preis", sagte nun Arsenal-Trainer Mikel Arteta in einem Interview mit der "Marca" angesprochen auf den potenziellen Transfer. Eigentlich spreche er nicht über Spieler aus anderen Vereinen, betonte der 41-Jährige, bevor er dann doch eine Ausnahme machte. Möglicherweise ein Indiz, dass die Gerüchte stimmen.

"Kai hat schon viel gezeigt, unter anderem in der Champions League. Er ist ein talentierter, vielseitiger Spieler und erst 24 Jahre alt", führte Arteta weiter aus. Arsenal sei "immer an jungen Spielern mit Erfahrung interessiert" - Havertz passt in dieses Anforderungsprofil.

Platz zwei in der Premier League: "Bis heute schmerzt es"

In der abgelaufenen Saison kam der Offensivmann auf 35 Einsätze in der Premier League für Chelsea, in denen er sieben Treffer und eine Vorlage sammelte. In der Champions League folgten zehn weitere Partien mit zwei Toren. Für die Blues endete die Saison allerdings auf einem enttäuschenden zwölften Rang in der Liga, Arsenal musste sich dagegen im Meisterschaftsrennen nur Manchester City geschlagen geben.

"Bis heute schmerzt es, dass wir nach zehn Monaten Kampf nicht die Premier League gewonnen haben", blickte Arteta auf die vergangene Spielzeit zurück. "Aber so ist der Sport. Was wir mit einer so jungen Mannschaft erreicht haben, ist ein Verdienst." Warum es am Ende nicht ganz reichte, führte Arteta auch auf "drei oder vier Verletzungen von wichtigen Spielern" zurück.

"Wenn man die Premier League gegen City gewinnen will, muss man im April und Mai alle Spieler zur Verfügung haben und in Bestform sein. Und das haben wir aufgrund von Verletzungen nicht geschafft", so Arteta, der für kommende Saison den nächsten Angriff auf Serienmeister ManCity, das nun dreimal in Folge die Meisterschaft gewann, ankündigte.

Kein Kommentar zu Rice

Dann vermutlich mit Havertz im Team - und vielleicht auch mit Declan Rice? Auch an dem defensiven Mittelfeldspieler von West Ham United soll Arsenal interessiert sein, die Hammers sollen aber schon mehrere Angebote abgelehnt haben. "Ich kann nicht über Spieler sprechen, die nicht im Verein sind. Ich ziehe es vor, nichts zu sagen", meinte Arteta dazu. Eine Ausnahme machte er in diesem Fall nicht.