Kai Häfner: "Noch kein Gesamtfazit"

Sichtlich enttäuscht war Kai Häfner nach der 31:34-Niederlage gegen Schweden im Spiel um Platz 3. Dreimal hatte man die Topnationen gefordert, dreimal musste man sich knapp geschlagen geben. Im Interview mit handball-world erklärt er, was gegen die Tre Kronor fehlte.

Kai, nachdem ihr knapp die Bronzemedaille und das Olympiaticket verpasst habt: Was steht unter dem Strich?

Kai Häfner: Ich kann noch kein Gesamtfazit geben - es fühlt sich gerade noch zu bescheiden an. Es ist schon sehr, sehr bitter, wenn man ein Turnier mit zwei Niederlagen beendet und jetzt mit leeren Händen dasteht. Frag mich in zwei Wochen nochmal, was wir mitnehmen können …

Was hat gegen Schweden gefehlt?

In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Es ist uns ein bisschen durch die Hände geglitten und dann war die Hypothek für die zweite Halbzeit einfach sehr groß.

Wir haben es dann zwar super gemacht und hätten, wenn alles gepasst hätte, es vielleicht noch enger gestalten können, aber das hat leider nicht geklappt.

Dennoch habt ihr 20.000 Zuschauer in Köln und Millionen vor dem Fernseher begeistern können. Was wird davon bleiben?

In den letzten Wochen gab es sicherlich viele positive Momente und Eindrücke, aber gerade, in diesem Moment, gibt es sie leider nicht.