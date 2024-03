Kai Häfner: "Keine Punkte verdient"

Am Donnerstagabend war der SC DHfK Leipzig zu Gast beim TVB Stuttgart. Durch eine leicht verschlafene Anfangsphase der Gastgeber schafften es die Leipziger, sich früh abzusetzen. In der zweiten Hälfte kämpften sich die Stuttgarter dann wieder Tor um Tor heran. Doch die Aufholjagd kam zu spät und der TVB musste sich mit 25:27 (10:16) geschlagen geben.

"Wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir heute auch keine Punkte verdient. Wenn man die ersten fünfzehn Minuten so spielt, darf man auch nicht gewinnen oder einen Punkt holen. Trotzdem war es natürlich sehr ärgerlich. Wir haben uns in den letzten zehn Minuten nochmal super zurück gekämpft und hatten die Chance zumindest den Punkt mitzunehmen, wo ich den Ball dann verwerfe. Das tut schon sehr weh", bilanziert Kai Häfner nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon.

Durch die Niederlage stehen die Stuttgarter weiter auf Rang 14. Für Häfner bedeutet das: "Wir stecken absolut da unten im Abstiegskampf drin. Deswegen ist es umso bitterer, gerade auch das Spiel letzte Woche in Hannover. Heute präsentierst du dich 15 Minuten katastrophal zuhause. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, Punkte zu holen, aber wir müssen noch Punkte holen. Das wollten wir heute und auch letzte Woche eigentlich machen. Das ist uns nicht gelungen, deswegen müssen wir das verarbeiten, damit sich das schnell ändert".

Erstmal Nationalmannschaftspause

Der TVB tritt nun in zwei Wochen beim VfL Gummersbach an. Vorher geht es für Häfner und einige seiner Team-Kollegen zur Nationalmannschaftswoche. Häfner kämpft in Hannover um das Ticket für die Olympischen Spiele. "Die Stimmung wird super sein. Es geht um sehr viel. Wir haben ein paar Tage Zeit, uns vorzubereiten und wollen dann natürlich die Olympia-Quali fix machen".

"Wir müssen wieder ein bisschen mehr ins Tempospiel reinkommen und im Angriff bisschen mehr auf den Punkt spielen. Aber da weiß jeder, was in den paar Tagen verlangt wird und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir uns da qualifizieren", so Häfner zuversichtlich.