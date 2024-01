Kai Häfner kehrt für Bronze-Spiel zurück

Um 15:00 Uhr (ARD und Dyn) kämpft Deutschland bei der Handball-EM gegen Schweden um die Bronzemedaille und das Olympia-Ticket. Bundestrainer Alfred Gislason kann für das Spiel wieder auf Kai Häfner zurückgreifen.

Nachdem Kai Häfner im Halbfinale gegen Dänemark am Freitag aus privaten Gründen gehehlt hatte, ist der 34-Jährige wieder zurück. Der Linkshänder sei "noch am Samstag wieder im Teamquartier eingetroffen und steht Bundestrainer Alfred Gislason damit für das kleine Finale der EHF EURO 2024 zur Verfügung", teilte der Deutsche Handballbund am Sonntag mit.

Nicht mit dabei sein wird hingegen Martin Hanne. Der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf blieb aufgrund eines Infekts im Teamhotel und wird nicht in der Lanxess-Arena vor Ort sein.

Timo Kastening ist wieder fit und kehrt ebenfalls in den Kader von Alfred Gislason zurück. Gegen Ungarn und Dänemark fehlte der Rechtsaußen krankheitsbedingt, für ihn rückte jeweils Lukas Zerbe ins Aufgebot, der nun wieder auf der Tribüne weilt.

