Kai Häfner: "Die Bringschuld liegt bei uns"

Kai Häfner spielte am Mittwoch das Eröffnungsspiel, wurde Freitag Vater und kehrte am Dienstag gegen Frankreich in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück. Vor dem Start der Hauptrunde in Köln sieht er die Mannschaft in der Pflicht, die Euphorie weiter anzufachen.

Kai Häfner kehrte gegen Frankreich in den Kader zurück. Ingrid Anderson-Jensen