Kahns Skepsis bei PSG: "Wird das funktionieren?"

Wenn Lionel Messis Wechsel perfekt ist, verfügt Paris St. Germain über einen der spektakulärsten Kader Europas. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn sieht aber auch Fragezeichen.

Als wäre die Corona-Pandemie längst ausgestanden, hat Manchester City Jack Grealish für 118 Millionen Euro verpflichtet und holt vielleicht bald Harry Kane für noch mehr Geld. Noch spektakulärer agiert in diesem Transfersommer nur ein Klub, der aus einem anderen Emirat finanziert wird.

Paris St. Germain schlug nicht nur bei Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum oder Gianluigi Donnarumma zu, sondern jetzt auch noch bei Lionel Messi. "Wenn man sich die Namen ansieht", untertrieb Oliver Kahn am Dienstag bei einem Sponsorentermin des FC Bayern beinahe, "haben sie bei PSG mittlerweile eine spannende Truppe zusammen."

Kahn: "Es wird sich zeigen müssen, ob das dann auch eine Mannschaft ist"

Er schätze alle Spieler, so der FCB-Vorstandschef. Doch die Frage werde sein: "Wird das funktionieren? Harmonieren die dann letztendlich alle miteinander?" Das werde "sehr spannend" werden, meinte er auch mit Blick auf die neue Offensivabteilung um Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Angel di Maria. "Es wird sich zeigen müssen, ob das dann auch eine Mannschaft, ein Team ist, ob sich alles zusammenfügt."

Gerade die diesjährige EM habe gezeigt, dass es nicht immer auf die größten Namen ankomme, befand Kahn: "Es funktioniert nur als Team. Die Italiener sind ein gutes Beispiel. Die haben natürlich auch ein paar große Namen, aber sie haben vom ersten Spiel an gezeigt, dass sie als Team Erfolg haben wollen."

Den finanzkräftigeren Konkurrenten wollen die Bayern genau das entgegensetzen, gepaart mit der eigenen "Erfolgskultur" und "Siegesfähigkeit". Es bleibt ihnen auch kaum etwas anderes übrig - eine ablösefreie Verpflichtung Messis, der bei PSG angeblich 35 Millionen Euro netto jährlich verdienen wird und ein Handgeld in ähnlicher Größenordnung erhalten soll, stand in der aktuellen Finanzlage jedenfalls an der Säbener Straße gar nicht erst zur Diskussion.

"Die Jagd ist eröffnet": Die Bayern peilen "Historisches" an

National jedoch bleibt der Rekordmeister der große Favorit. "Die Jagd ist eröffnet. Die Mannschaft weiß, dass die anderen kein großes Interesse daran haben, dass wir zum zehnten Mal in Folge oben stehen. Sie werden alles versuchen, uns da wegzukriegen", sagte Kahn drei Tage vor dem Bundesliga-Auftakt. "Wenn wir unser Potenzial abrufen, werden wir wieder Meister. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie immer wieder fähig ist, sich selbst zu übertreffen."

Mit dem zehnten Meistertitel in Serie könne man 2021/22 "etwas Historisches schaffen", so der Ex-Torhüter: "Das hat es noch nie gegeben (in Europas Topligen, Anm. d. Red.). Juve hat es in Italien in der vergangenen Saison nicht geschafft. Das motiviert die Mannschaft, diesen Rekord zu holen."