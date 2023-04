Kahns Bankettrede: "Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt"

Nach dem 0:3 bei Manchester City versammelten sich Spieler und Verantwortliche des FC Bayern im Teamhotel. Oliver Kahn ergriff beim Bankett das Wort.

Aus Manchester berichtet Mario Krischel

Der FC Bayern spricht in seinen offiziellen Schreiben und Anleitungen zwar immer noch von einem "After Match Get-together", doch erstmals seit vielen Corona-geplagten Jahren fanden sich Spieler, Betreuer, Fans und Sponsoren am späten Dienstagabend um kurz vor Mitternacht zu einem früher üblichen Bankett im Teamhotel der Münchner ein.

Als die Profis, die das Hinspiel bei ManCity just mit 0:3 verloren hatten, gerade anfingen zu essen, ergriff Vorstandsboss Oliver Kahn das Mikrofon und setzte zur dreieinhalbminütigen Rede an. "Natürlich enttäuscht" sei er. Und nicht nur er. Auch "Hasan" (Salihamidzic, Anm. d. Red.) und Präsident Herbert Hainer. Alle natürlich. "Wir haben uns das anders vorgestellt." Anders, als im Grunde jetzt schon ohne ein Champions-League-Halbfinale planen zu müssen.

Es bringt jetzt nichts, groß zu lamentieren und alles negativ zu sehen. Oliver Kahn

Fußball, auch wenn Thomas Tuchel das an diesem verregneten Abend nicht hören wollte, "ist natürlich" - natürlich! - "ein Ergebnissport, und es wird dann immer alles am Ergebnis festgemacht. Trotzdem", und da pflichtete Kahn seinem gerade installierten Trainer bei, "muss man die Dinge schon ein bisschen differenzierter betrachten."

Ihre Möglichkeiten hatten die Bayern. Es hätte auch 0:1 stehen können. Oder dann später 1:1. Tat es aber nicht. Es stand 1:0, dann 2:0 und am Ende 3:0, arg begünstigt durch eigene Fehler. "Es ist nun mal so auf diesem Niveau. Gegen so eine Mannschaft darfst du dir nichts erlauben. Kein Zuspätkommen, keinen Fehler. Weil der sofort gnadenlos bestraft wird, so, wie es uns beim 0:2 passiert ist. Danach haben wir doch große Probleme gehabt." Und letztlich wohl die Chance aufs Weiterkommen verschenkt.

"Es bringt jetzt nichts, groß zu lamentieren und alles negativ zu sehen", findet Kahn. "Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Es ist alles sehr, sehr eng. Das heißt, wir können es uns jetzt nicht erlauben, hier groß in Gedanken zu versinken. Wir müssen sofort am Samstag nachlegen."

Und dann, ja dann. "Dann gibt’s immer noch ein Rückspiel. Ja", sagte Kahn und schaute kurz nach unten. "Sieht nicht so gut aus." Stimmt. "Nur: Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, was möglich ist, reinzuwerfen. Alles zu versuchen und unseren Fans zu zeigen, dass wir jetzt eben nicht zu enttäuscht sind und aufgeben, sondern nochmal versuchen, alles im Rückspiel reinzuwerfen."