Kahns Appell an Nagelsmann: "Nicht dem entsprochen, was wir erwartet haben"

Mit Julian Nagelsmanns erster Saison beim FC Bayern war Oliver Kahn nur bedingt zufrieden. Deshalb fordert der Vorstandsboss auch von seinem Trainer mehr.

An mangelnden Möglichkeiten soll es am Ende nicht gelegen haben. Zu einer großen Videowand, mit der Julian Nagelsmann und Co. bereits seit Mai arbeiten können, wird an der Säbener Straße ein zweiter Trainingsplatz mit Vorhängen und einem neuen Kamerasystem ausgestattet - damit geheim und noch professioneller trainiert werden kann.

Modifikationen, die Nagelsmann nutzen muss, denn auch er ist nach einem durchwachsenen ersten Jahr beim FC Bayern in der Bringschuld. Neben der elften Meisterschaft in Serie, freilich das Minimalziel, soll nach dem 0:5 in der zweiten Runde gegen Borussia Mönchengladbach das nächste DFB-Pokal-Debakel unbedingt vermieden werden. Und auch in der Königsklasse darf nach zwei Ausscheiden im Viertelfinale sehr gerne wieder ein größerer Wurf gelingen.

"Wir haben Julian auch wegen seiner Spielphilosophie verpflichtet", sagt Vorstandsboss Oliver Kahn einerseits, "wir erwarten von ihm, dass er junge Spieler heranführt und entwickelt." Jamal Musiala oder auch Paul Wanner und künftig Ryan Gravenberch werden vom einstigen "Titan" als positive Beispiele genannt.

Aber das ist natürlich nicht alles, was gerade intern von Nagelsmann erwartet wird - ganz unabhängig davon, ob Robert Lewandowski nun bleibt oder nicht, der mit dem jungen Trainer sowieso ein belastetes Verhältnis haben soll.

Kahns Kaderanspruch nimmt längst Konturen an

Neben neuem Trainingsmaterial wird in diesem Transfersommer fleißig für neues Spielermaterial gesorgt. Mit Noussair Mazraoui, Gravenberch und Sadio Mané hat Nagelsmann einen neuen Außenverteidiger, einen verheißungsvollen Mann für die Zentrale und einen Angreifer von Weltformat zur Verfügung. Mit Matthijs de Ligt könnte sogar noch ein neuer Abwehrchef kommen.

"Es ist notwendig, Konkurrenzsituationen zu schaffen und Signale zu setzen", erklärt Kahn die Transferoffensive des FCB. "Gerade nach der vergangenen Rückrunde, die nicht dem entsprochen hat, was wir uns erwartet haben."

"Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt, das weiß er auch", appelliert Kahn in Richtung seines Trainers. Was auch ganz klar heißt: Nagelsmanns erstes Jahr entsprach dem Münchner Erfolgsverständnis noch nicht. Im zweiten Jahr kriegt er nun einen Kader, von dem sich Bayerns Vorstandsboss vor allem eines erhofft: "Im Idealfall die Champions League zu gewinnen."