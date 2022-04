Kahns Anruf bei Nagelsmann: "Jetzt geht es an die Umsetzung"

Der FC Bayern plant seinen Kader für die neue Saison. Julian Nagelsmann (34) über die Gespräche mit der Klubführung - und einen ungewöhnlichen Spaziergang.

Abhaken kann und wird der FC Bayern das Aus in der Champions League gegen Villarreal nicht so einfach. Julian Nagelsmann probierte am Mittwoch nach dem Training der Ersatzspieler zumindest mal eine ungewöhnliche Methode aus, um "ein bisschen die Rübe freizubekommen". Indem er barfuß über die Rasenplätze an der Säbener Straße schlich.

Sein Psychologe habe diesen Ansatz empfohlen, erklärte Nagelsmann. "Ich laufe grundsätzlich sehr ungerne barfuß, ich habe sehr empfindliche Fußsohlen." Es habe zwar keinen "tieferen, esoterischen Sinn" gehabt, trotzdem nahm er sich etwas Zeit für sich selbst. "Ich habe darüber nachgedacht, was wir jetzt machen; was die nächsten Maßnahmen sind."

"Unfassbar viele Gespräche"

Immerhin dabei war er nicht alleine. Gleich nach seinem Spaziergang setzte sich Nagelsmann, wie meist üblich, mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe zusammen. "Unfassbar viele Gespräche" habe dieses Trio in den vergangenen Wochen geführt, und jetzt, nach dem K.-o. gegen Villarreal, "haben wir wieder mehr Zeit, an die Zukunft zu denken und die Zukunft zu planen". Was kein einfaches Unterfangen wird.

Am Donnerstag ging die Planung gleich weiter, dieses Mal mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. "Als ich bei meiner Mama auf der Terrasse saß, hat er mich angerufen, und wir haben ein langes und gutes Gespräch gehabt; über den Kader, über meine Ideen, was ich wie entscheiden würde. Das haben wir ausführlich besprochen, weil er da natürlich ein Bild haben will, was der Trainer denkt und wie so meine Ideen sind."

Nicht mehr viele Ablenkungen

Ideen gibt es viele, in der Planung, versichert Nagelsmann, "sind wir sehr gut, jetzt geht es an die Umsetzung, die nicht so einfach ist, wie man sich das immer wünscht. In der generellen Kaderplanung ändert sich täglich was, und das macht es manchmal sehr anstrengend, weil du in deinem Kopf ein klares Bild hast." Drei, vier Spieler würden dann besprochen werden, der Kader zusammengesetzt, bis hin zu Fragen wie: "'Was spielen wir dann für eine Grundordnung? Wie wird es aussehen in der neuen Saison? Was sind vielleicht Dinge, die wir besser machen müssen?' Und zwei Tage später ändert sich das wieder komplett, das ist immer ein bisschen mühsam. Das ist in der Kaderplanung so mit der Schnelllebigkeit des Geschäfts."

Immerhin, das hob Nagelsmann als positiven Effekt des Ausscheidens hervor, bleiben jetzt nicht mehr viele Ablenkungen auf dem Weg zum Sommer-Transferfenster. Und der Meisterschaft - so nebenbei.