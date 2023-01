Kahn zu Gnabry: "Wir erwarten jetzt einfach Leistung - und die fordern wir ein"

Serge Gnabrys Kurztrip nach Paris sorgte zuletzt für mächtig Wirbel - und harsche Kritik von Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Spieler. Nun äußerten sich Julian Nagelsmann und Oliver Kahn.

Gnabrys Reise zur Fashion Week nach Paris hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, auch weil Sportvorstand Hasan Salihamidzic öffentlich harte Kritik geübt hatte. FCB-Trainer Nagelsmann wollte dem "Boulevard-Thema" eigentlich nicht mehr viel Aufmerksamkeit schenken - und tat es dann doch.

Unmittelbar vor Anpfiff des Heimspiels gegen Frankfurt, bei dem Gnabry wie angekündigt nicht in der Startelf stand, wurde der Trainer von Sky-Expertin Tabea Kemme auf das Thema angesprochen - und zwar mit der Frage, warum man den Spieler denn "so öffentlich in die Pfanne gehauen" habe.

"Ich habe ihn nicht in den Senkel gestellt", betonte der 35-Jährige und erklärte, dass sein Gespräch mit dem Spieler "nicht dramatisch" gewesen sei. Er glaube nicht, dass Gnabry aus dem Gespräch rausgegangen sei und dieses als "ungerecht oder unfair" betrachtet habe. "Da ging es um sportliche Dinge", erklärte Nagelsmann und betonte: "Mir geht es immer viel um Wirkung, nicht um eine irgendeine Bestrafung nach außen."

Zum Gespräch zwsichen Gnabry und Salihamidzic konnte der Coach aber nicht viel sagen. Hierzu "muss man Brazzo fragen, da war ich nicht dabei." Generell könnte aber jeder verstehen, "um was es beim FC Bayern geht und was auf dem Spiel steht."

Dann muss ich auf den Platz gehen und der beste Mann sein Oliver Kahn

Konkreter drückte sich anschließend Oliver Kahn aus, der den Zeitpunkt der Reise kritisierte - und direkt erklärte, wie Gnabry selbst das Thema hätte abwürgen können. "Wenn ich weiß, dass es kein optimaler Zeitpunkt ist, dann muss ich auf den Platz gehen, drei Tore schießen und der beste Mann sein - das wäre dann meine Antwort auf so ein Thema", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Beim 1:1 gegen Köln hatte Gnabry aber keine gute Leistung geliefert (kicker-Note 5, ausgewechselt zur Halbzeit) und steht nun in der Bringschuld, wie Kahn betonte. "Wir erwarten jetzt einfach Leistung - und die fordern wir ein. Das haben wir mit Serge besprochen, Hasan hat mit ihm gesprochen und das auch deutlich zum Ausdruck gebracht."

Kahn glaubt aber auch, dass Gnabry "es verstanden" hat, und dass "wir von ihm die Leistung sehen werden, die wir von ihm erwarten."