Kahn: "Wir werden dem Ganzen auf den Grund gehen"

Krisenstimmung in München. Die Atmosphäre beim Oktoberfestbesuch des Bayern-Teams könnte kaum schlechter sein. Der Negativtrend in der Liga macht den Verantwortlichen an der Säbener Straße zu schaffen. Nun äußerte sich Vorstandsboss Oliver Kahn zur aktuellen Situation.

Es ist ein ungemütlicher Wiesn-Tag in der bayerischen Landeshauptstadt. Nasskaltes Herbstwetter, 11 Grad Celsius. Und dann auch noch das 0:1 in Augsburg im Gepäck. Das schmeckt dem FC Bayern nach zwei Jahren Oktoberfestpause ganz und gar nicht, wie auch um 13 Uhr, als das Team an der Käfer-Schänke eintraf, deutlich zu sehen. Ein kleines Lächeln für die Kameras konnte Trainer Julian Nagelsmann zeigen, ansonsten: Lange Gesichter, passend zur Stimmung, die kaum hätte schlechter sein können. Aber das war den Beteiligten schon am Samstag nach Abpfiff klar.

An diesem Sonntag äußerte sich nun auch Oliver Kahn, der Vorstandvorsitzende, zur aktuellen Situation beim FC Bayern und der jüngsten Negativserie von vier sieglosen Liga-Partien in Folge: "In der Bundesliga können wir alles andere als zufrieden sein." Die Gründe für diesen Trend erklärt der Bayern-Boss so: "Ich denke, dass wir uns eine Fülle an Möglichkeiten herausarbeiten und viel zu wenige Tore machen. Es gelingt uns einfach nicht, zum Schluss den Punch zu machen. Immer wieder kann der Gegner klären, immer wieder ist der letzte Pass zu schlampig gespielt, immer wieder fehlt es in letzter Konsequenz an der nötigen Konzentration."

"Wir haben alles, was wir brauchen"

Kahn spricht gelassen, unaufgeregt, aber total ernst. Er ist sich der Lage bewusst, wenn er betont: "Wir haben jetzt eine Länderspielpause, da werden wir uns alles mal in Ruhe anschauen. Auch analysieren. Viele Gespräche führen. Und schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur kommen." Grundsätzlich, so sagt Kahn, "haben wir alles, was wir brauchen". Exemplarisch nennt der 53-Jährige den "exzellenten Kader" und die "vielen Spieler in der Offensive mit enormer Schnelligkeit". Qualität, die reichen sollte, um in der Bundesliga Tore zu schießen. Und doch funktioniert es zuletzt nicht so recht.

Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern. Oliver Kahn

Deshalb stellt Kahn auch klar: "Wir werden dem Ganzen auf den Grund gehen." Dazu gehören: die Taktik, die individuelle Verfassung der Spieler, die Einstellung im Team, das Klima in der Mannschaft und natürlich auch Trainer Nagelsmann. Wenngleich Bayerns CEO noch keine Diskussion um den Chef-Coach aufkommen lassen möchte: "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Trainern, wir sind von Julian überzeugt." Viel mehr solle nun die Länderspielpause genutzt werden, "um in die Analyse zu gehen" und um sich "auch kritisch auseinanderzusetzen".