Kahn: "Wir brechen jetzt nicht in Panikattacken aus"

2023 laufen beim FC Bayern wichtige Verträge aus. Vorstandschef Oliver Kahn erklärt, warum das erst "früher oder später" ein Thema werden wird.

Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen, bei Corentin Tolisso ist das weiterhin möglich. "Auch da sind wir in Gesprächen. Aber da gehören immer zwei dazu, dass es dann zum Schluss passt", sagte Klubboss Oliver Kahn am Samstag vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig bei "Sky".

Und was wird aus Manuel Neuer, Thomas Müller, Serge Gnabry und Robert Lewandowski, deren aktuelle Verträge im Sommer 2023 enden? Es stehe "auf der Agenda ganz oben, dass wir früher oder später mit den Spielern sprechen werden", wiederholte Kahn, was er schon in der Vorwoche gesagt hatte.

"'Nach der Saison' habe ich nicht gesagt"

Aber: "Wir brechen jetzt nicht alle in Panikattacken aus." Erst einmal gelte die volle Konzentration der restlichen Saison. Beginnen die Verhandlungen also erst nach der Saison? "'Nach der Saison' habe ich nicht gesagt", so Kahn. "Wir werden in aller Ruhe einen vernünftigen Termin finden, an dem wir uns unterhalten."

Dabei spielten "viele Faktoren" eine Rolle. Grundsätzlich sei es bei derart verdienten Spielern "ganz normal, dass sie sich dann auch mal Gedanken machen über andere Dinge. Aber ich denke, wir haben viele Argumente."