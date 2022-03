Kahn will die Fans stärker einbinden

Auch ein Jahr nach dem spektakulär gescheiterten Ausbruchsversuch einiger Vereine taucht das Thema Super League gerüchteweise immer wieder auf - bei der Generalversammlung der Großklubvereinigung ECA in Wien gab sich der aktuelle Vorstand um den Bayern-Vertreter Oliver Kahn entspannt.

"Jeder ist gegen eine Super League bis auf die drei", sagte Nasser Al-Khelaifi. Der Chef von Paris St. Germain war infolge des Scheiterns der Super-League-Ausbrecher als Nachfolger von Juventus-Vorstandschef Andrea Agnelli an die Spitze der ECA gespült worden. Der Katarer argumentiert, dass der Wert der Klubwettbewerbe mit dem neuen, ab 2024 gültigen Format gesteigert worden sei, mehr könne man nicht tun, um Real Madrid, den FC Barcelona und Juve von eigenen Planspielen abzubringen. Die juristischen Verfahren laufen, noch in diesem Jahr wird ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erwartet.

Während des Super-League-Staatsstreichs vor knapp einem Jahr verabschiedete das Exekutivkomitee der UEFA eine Wettbewerbsreform der Champions League, die unter anderem zwei Wildcards für Großklubs und mehr Partien vorsieht. Auch das hatte Kritik nach sich gezogen. In den Augen von Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn, der bei der ECA-Pressekonferenz an Al-Kehlaifis Seite saß, müsse man stärker auf die Fans zugehen: "Es wird sehr wichtig sein, in die Kommunikation zu gehen, auch um die neuen Formate ab 2024 zu erklären. Wir hatten Meetings in München, um mit unseren Fans die Vorteile des neuen Formats zu diskutieren. Ich denke, das wird ein wichtiger Teil der Zukunft: Diskussionen mit unserer Basis."

Ebenso auf der Agenda in Wien: das Nachfolgereglement für Financial Fairplay (FFP), das "Financial sustainability regulation" heißen wird, vom UEFA-Exko am 7. April verabschiedet werden soll und eine prozentuale Kaderkostengrenze von 70 Prozent der Gesamteinnahmen vorsieht, Investoren aber mehr Spielraum als bislang ermöglicht. Künftig können etwa Klubs Defizite von bis zu 30 Millionen Euro pro Saison durch externe Kapitalzuschüsse ausgleichen, bislang war dies auf 30 Mio. pro drei Saisons gedeckelt.

Das Problem: Die jüngsten Verfahren hatten nicht immer den Eindruck erweckt, FFP werde gerade bei wichtigen Klubs wie PSG oder Manchester City konsequent angewandt, beide Klubs waren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Berufungsverfahren gegen die UEFA erfolgreich. Zudem warfen Medienenthüllungen auf, dass Sponsorenverträge weit über Wert taxiert worden seien, um Zuschüsse zu verschleiern. Michael Verschueren (RSC Anderlecht) untermauerte, dass auch künftig jede Art von Einkünften nach dem "fair-value-Prinzip" berechnet würde, so dass Geldgeber also keine Fantasieverträge abschließen könnten, um FFP auszuhebeln. Offenbar hatte es Versuche gegeben, an der Bewertungsmethodik zu rütteln. "Die UEFA nutzt Experten und Beratungsfirmen, weiter können wir als Klubs nicht gehen. Das Prinzip ist gut, die UEFA ist in der Lage, die Verträge korrekt zu analysieren" sagt Verschueren.

Am Grundproblem von FFP, dass nur im Nachgang betrachtet wird - also sich ein Klub theoretisch mit Ausgaben über Gebühr für einen Wettbewerb qualifiziert und so eigentlich dem Sinne der Nachhaltigkeit widersprechend seine Medieneinnahmen erhöhen kann - ändert das neue Reglement freilich nichts.