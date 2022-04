Kahn: "Wer bringt die neueste Nonsens-Geschichte über Lewandowski?"

Nach den jüngsten Gerüchten um Robert Lewandowski nahm FCB-Vorstandschef Oliver Kahn Stellung und wunderte sich über die Berichterstattung.

"Scheinbar gibt es einen Wettbewerb da draußen: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte über Robert Lewandowski", kommentierte Kahn am Dienstagabend bei Amazon Prime Video den jüngsten Wirbel um den Stürmer. Zuletzt hatte der polnische öffentlich-rechtliche Sender TVP vermeldet, dass Lewandowski den FC Bayern in Richtung Barcelona verlassen wird. Der 33-Jährige soll demnach einem Transfer bereits zugestimmt haben, auch Kahn soll über den Abschiedswunsch informiert worden sein.

"Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren jetzt über einen Wechsel von einem Spieler, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Toren macht", sagt Kahn zu den Wechselgerüchten. "Das kann nicht sein."

In diesem Sommer wird es demnach ohnehin keinen Wechsel geben. "Wir haben ja noch einen Vertrag mit Robert, der eine Saison geht", sagte Kahn. Die Gespräche mit ihm hätte schon vor längerer Zeit begonnen. "Sobald es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir das auch tun. Robert weiß, was er am FC Bayern hat und wir wissen auch, was wir an ihm haben. Jetzt warten wir das mal ganz entspannt ab."