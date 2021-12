Kahn wehrt sich: "Der Vergleich hinkt doch total"

Reagierten die Bayern-Bosse nach der turbulenten Jahreshauptversammlung zu spät? Vorstandschef Oliver Kahn kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen.

Auf der Jahreshauptversammlung am 25. November hatten Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn noch viel gesprochen, doch danach schwiegen die Verantwortlichen des FC Bayern erst einmal.

Während Trainer Julian Nagelsmann am Tag nach der aufsehenerregenden Veranstaltung bei seiner Spieltagspressekonferenz einmal mehr nicht-sportliche Fragen zu beantworten hatte und auch rund um den 1:0-Sieg gegen Bielefeld am folgenden Samstag als Klubsprecher gefragt war, meldeten sich Hainer und Kahn erst am Sonntag erstmals zu den Geschehnissen zu Wort.

Warum so spät? "Wir haben erstmal die Themen analysiert, ich glaube, es macht Sinn, da nicht emotional zu reagieren", sagte Kahn am Samstag vor dem Topspiel in Dortmund bei "Sky". Danach hätten Hainer und er "klar gesagt, was wir in Zukunft vorhaben. Ich kann nicht erkennen, dass wir da irgendwo nicht oder zu spät reagiert hätten."

Die Deutung, dass Nagelsmann in den Folgetagen alleingelassen worden wäre, wehrte Kahn ab: "Ihr wisst doch alle, dass ein Trainer dazu verpflichtet ist, Pressekonferenzen zu besuchen. Dieser Vergleich hinkt doch total." Ob in der Impf- oder der Katar-Debatte: Kahn findet, "dass wir zu allen politischen Themen immer in regelmäßigen Abständen kommunizieren".