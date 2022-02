Kahn über Play-offs: "Ich finde es spannend"

Die Bundesliga auf der Suche nach mehr Spannung im Titelkampf und nach neuen Vermarktungspotenzialen. Unter diesen Vorzeichen rückt ein altes Thema neu in den Fokus: Die Diskussion über mögliche Play-off-Spiele um die Deutsche Meisterschaft. Überraschender Weise sorgt in dieser Frage speziell Branchenprimus FC Bayern für Dynamik.

"Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. (…) Es gibt für mich keine heiligen Kühe. Wenn uns Play-offs helfen, dann reden wir über Play-offs." Unter anderem mit diesen Sätzen hatte die neue DFL-Chefin Donata Hopfen am vergangenen Wochenende im Interview mit "Bild am Sonntag" eine Debatte in Gang gesetzt. Diese dürfte nun nach einer aktuellen ligaweiten kicker-Umfrage weiter Fahrt aufnehmen. Denn: Ausgerechnet Rekordmeister FC Bayern stünde einem Play-off-Modus ausdrücklich aufgeschlossen gegenüber. "Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Play-offs für die Bundesliga nachzudenken", erklärt der Münchner Vorstandschef Oliver Kahn. "Auch in der Champions League greift ab 2024 ja ein neues Format, von dem wir uns viel versprechen." Und: "Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen."

Mehrheit der Klubs dagegen, DFL strebt "Diskussion mit offenem Ausgang" an

Der Abonnement-Champion von der Isar wäre mutmaßlich der sportlich Hauptbenachteiligte einer Modus-Änderung - und tritt trotzdem als deren Befürworter auf. Diese Konstellation könnte auch all denen neu zu denken geben, die Play-off-Spiele unter Verweis auf die Gerechtigkeit einer Titelvergabe nach 34 Spieltagen bislang kategorisch ablehnen. Gemäß Ergebnissen der kicker-Umfrage ist das innerhalb der Bundesliga aktuell eine überwältigende Mehrheit. Darunter auch Klubvertreter wie Rudi Völler (Bayer Leverkusen), Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) oder Dirk Zingler (Union Berlin), deren Vereine von etwaigen Play-off-Spielen wahrscheinlich profitieren könnten. Derweil lässt die DFL auf kicker-Anfrage verlauten: "Es gibt in der Liga bekanntlich an diversen Stellen unterschiedliche Ideen mit Blick auf den Spielmodus, die aber aktuell weit von einem Beschluss und erst recht einer Umsetzung entfernt sind. Einer so tiefgreifenden Entscheidung muss ein intensiver und strukturierter Dialog mit den Klubs und den zuständigen Liga-Gremien unter Abwägung aller Argumente vorausgehen. Diesen Diskussionsprozess mit offenem Ausgang wird die DFL sorgfältig vorbereiten und in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Klubs führen."

Welche Argumente Befürworter und Gegner von Play-offs ins Feld führen, welche Modelle bereits diskutiert werden, welche Hürden im Weg stehen und wie sich der neue DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke positioniert lesen Sie in der Donnerstagausgabe des kicker oder hier bereits ab Mittwochabend im eMagazine.