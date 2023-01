Kahn über Neuers Reaktion auf Sommer: "Ich war schon erstaunt"

Manuel Neuer steht dem FC Bayern München verletzt nicht zur Verfügung - und dennoch ist der Nationaltorhüter Teil vieler Debatten. Neuers Reaktion auf die Verpflichtung von Yann Sommer erstaunte indes Oliver Kahn.

"Er ist ein Mensch, der sich sehr gut in andere hineinversetzen kann, auch in die Klubverantwortlichen, die solche Entscheidungen fällen müssen", lobte Kahn am Rande des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt Torhüter Neuer, der nach Angaben von Kahn den Sommer-Transfer befürwortet habe. "Ich war schon erstaunt, wie reflektiert er die ganze Situation wahrgenommen hat. Das zeigt einfach, was er für ein großartiger Charakter ist."

Neuer, der wegen seines Schien- und Wadenbeinbruchs monatelang ausfällt, sei im Hinblick auf seinen Heilungsverlauf optimistisch, bestätigte der Bayern-Boss: "Es sieht alles sehr gut aus, auch was die Wundheilung anbelangt. Er ist optimistisch, dass das Ganze auch in dem Zeitrahmen verlaufen kann."

Welchen Stellenwert Neuer in München hat, weiß auch Kahn. Neuer habe "in der Vergangenheit sehr viel geleistet" und habe großen "Anteil an den Erfolgen des FC Bayern". Laut Kahn habe der 36-Jährige sehr viel "Ehrgeiz" und könne daher auch zurück zu alter Stärke finden. Für Kahn ist ohnehin klar. "Wenn Manuel seine Leistungen wieder bringt, dann gehört er immer noch zu den besten Torhütern der Welt."

Wenn es Probleme innerhalb des Teams gibt, dann muss man als Klub reagieren. Oliver Kahn zur Entlassung von Toni Tapalovic

Großes Thema beim FC Bayern war zuletzt auch die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic, die vor allem Neuer hart traf, verlor er dadurch doch einen seiner engsten Vertrauten. Damit müsse sich Neuer nun aber abfinden, betonte Kahn.

Tapalovic habe "großen Anteil an Neuers Entwicklung" gehabt, "aber wie gesagt: Es ist so, dass es Unstimmigkeiten innerhalb des Trainerteams gab", verriet der 53-Jährige: "Wenn es Probleme innerhalb des Teams gibt, dann muss man als Klub reagieren - und das haben wir getan." Über Details wollte Kahn nicht sprechen, nur dass das Problem "jetzt gelöst" sei.

Dass die Trennung von Tapalovic ausgerechnet während Neuers Ausfall entschieden wurde, hänge nicht zusammen, beteuerte Kahn. Bei solchen Entscheidungen gebe es ohnehin "keine guten und schlechten Zeitpunkte".