Kahn über Mané: "Das kennt er aus Liverpool nicht"

Auch neun Monate nach seinem Wechsel sucht Sadio Mané noch seinen Platz beim FC Bayern. Für Oliver Kahn hat das auch mit dessen ungewohnter Situation zu tun.

Zwischen der letzten Startelf unter Julian Nagelsmann und der ersten unter Thomas Tuchel gab es personell nur zwei Änderungen, und eine davon war keine gute Nachricht für Sadio Mané: Hatte er beim 1:2 in Leverkusen noch zum zweiten Mal hintereinander begonnen, durfte er im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (4:2) erst ab der 69. Minute mitmischen.

Mit zwölf Ballkontakten und keinerlei Torschüssen oder Torschussvorlagen war auch der fast 31-jährige Senegalese Teil einer eher fahrigen Schlussphase der Bayern, die noch zwei Gegentore zuließen. Auch in seinem ersten Einsatz unter Tuchel blieb damit der Eindruck haften: Mané sucht ein Dreivierteljahr nach seinem Wechsel weiterhin seinen Platz beim FC Bayern. Und diesen Eindruck haben offenbar auch die Verantwortlichen.

Kahn: "Sadio sucht sich beim FC Bayern immer noch selbst"

"Sadio ist auf seine Art ein Phänomen", sagte Oliver Kahn am Sonntagabend bei "Sky90". "Er sucht sich beim FC Bayern immer noch selbst." Das hat dem Vorstandschef zufolge auch damit zu tun, dass Mané in München in eine Lage geraten ist, die für ihn in den Jahren zuvor kein Thema gewesen war.

"Auf den Außenpositionen herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf. Das ist für ihn eine neue Situation", sagt Kahn. "Ich denke nicht, dass er in Liverpool eine Situation hatte, wo er sich so einer Qualität auf den Außenbahnen stellen musste." Und auch in der Sturmmitte, in der er in dieser Saison die knappe Mehrheit seiner Startelfeinsätze absolvierte, hat Mané Konkurrenz.

"Er hat ab und zu auch mal im Zentrum gespielt. Dann kam eben Choupo mit seiner großartigen Form und hat dann ein Tor nach dem anderen gemacht", so Kahn mit Blick auf Eric Maxim Choupo-Moting, den Tuchel Mané gegen den BVB vorzog. "Und in dieser Situation befindet er sich jetzt. Wie jeder Spieler in diesem Kader ist er in einer Konkurrenzsituation. Das kennt er so nicht."

Kahn: "Er ist schon ein Spieler, mit dem man sich viel beschäftigen muss"

Am Zuspruch der Klubführung mangelt es offenbar nicht. "Er ist schon ein Spieler, der das braucht, mit dem man sich viel beschäftigen muss. Das haben wir in der Vergangenheit auch getan, ob das jetzt Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.) war oder Julian", versicherte Kahn. "Er kriegt alle Unterstützung von uns, vom Trainer."

Zehn Tore und sechs Vorlagen sammelte Mané in bislang 28 Pflichtspielen für den FCB (sechs davon als Joker), doch es bleibt reichlich Luft nach oben. "Wir würden es uns wünschen, dass er explodiert", sagte Kahn. "Er hat bei Liverpool bewiesen, zu was er alles fähig ist, welche Qualität er hat. Vielleicht zeigt er es uns ja demnächst."