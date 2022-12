Kahn über Burnout: "Milliarden Menschen schauten mir beim Versagen zu"

Oliver Kahn drohte am WM-Finale 2002 zu zerbrechen: Burnout, Selbstzweifel. Erst ein Therapeut holte ihn aus dem Tief. Heute will Kahn die Krankheit von ihrem Stigma befreien und gibt in einem Podcast ungewöhnlich tiefe Einblicke.

Jeder Fußballfan, der sich an das WM-Finale 2002 in Japan erinnert, kennt dieses Bild: Oliver Kahn, damals 33 Jahre alt, sitzt nach dem Schlusspfiff minutenlang am Pfosten seines Tores im Stadion von Yokohama. Sein Blick ist leer. Gerade hat der als "Titan" gerühmte Torwart im Finale gegen Brasilien (0:2) einen sehr irdischen Fehler gemacht. Einen Schuss des Brasilianers Rivaldo in der 67. Minute lässt er nach vorne prallen, Stürmerstar Ronaldo bringt Brasilien in Führung. Es sind noch 23 Minuten zu spielen, aber es ist die Vorentscheidung.

Kahn - fehlbar. Kahn - am Boden zerstört. "Mir schauten zwei Milliarden Menschen beim Versagen zu", sagte er jetzt in einem Podcast mit Depressionsforscher Florian Holsboer und der Journalistin Ina Tenz. Noch im Tor seien die möglichen Reaktionen der Öffentlichkeit vor seinem inneren Auge vorbeigezogen.

"Das ist das Verheerendste, was man Betroffenen mitgeben kann"

Zuerst in einer TV-Sendung 2017, dann in einem Buch dieses Jahr hat Kahn einige Male darüber gesprochen, wie seine Verbissenheit und seine Fehler ihn in einen Tunnel trieben. Er nennt es "Burnout" oder "Ausgepowert sein". Gemeint ist die Volkskrankheit Depression. Mitunter kam er zu Hause kaum die Treppe rauf.

Es sei so wichtig, dass diese Erkrankung verstanden wird. "Wenn man da manche sagen hört: 'Reiß dich doch mal ein bisschen zusammen.' Das ist das Verheerendste, was man Betroffenen mitgeben kann", sagt Kahn.

Deswegen will er die Krankheit von ihrem Stigma befreien. Der Vorstandsboss des FC Bayern München möchte Betroffene ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Er selbst tat das seit Ende der 90er Jahre bei Holsboer. Der renommierte Medizinprofessor leitete bis 2014 das Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie.

"Ich habe immer mehr die Symptome gespürt"

Die Tore in der Nachspielzeit des verlorenen Champions-League-Finales 1999 gegen Manchester United, der Patzer im WM-Finale, der Druck über all die Jahre, die Affenlaute, die Bananen, seine eigene Verbissenheit - Kahn erinnert sich: "Ich habe immer mehr die Symptome gespürt, dieses Ausgebranntsein, es hat alles enorm viel Kraft gekostet."

Erst mit Hilfe von Holsboer habe er gelernt, besser damit umzugehen. Arbeit an sich selbst, Veränderung von Perspektiven, das waren die Meilensteine, die aus Kahn erst einen ausgeglicheneren Torhüter und dann auch Menschen machten.

Kahn lernte, Dinge anders einzuordnen. Er wollte aber nicht auf den Fußball verzichten. "Ich wollte die Dinge, meine Person in meinem Beruf verändern, ich wollte nicht flüchten." Diese Widerstandskraft im stressigen beruflichen Umfeld mit professioneller Hilfe zu entwickeln, ist für Kahn auch eine der Empfehlungen aus seinem eigenen Fall.

"Ich habe sogar nachts Waldläufe gemacht, um mich abzulenken"

Damals aber hätte das Sprechen über die Depression möglicherweise das Karriere-Aus bedeutet. "Um Gottes Willen! Das darf auf keinen Fall öffentlich werden." Das sei die Einstellung vor 15, 20 Jahren gewesen. Nicht nur das sei heute anders. Er glaubt auch, dass die "erniedrigenden" Affenlaute und Bananen heute in Stadien nicht mehr so geduldet würden.

Das Ende seiner aktiven Laufbahn war auch nicht einfach. "Anfangs wurde ich um neun Uhr abends, wenn die Champions League beginnt, total unruhig. Ich habe sogar nachts Waldläufe gemacht, um mich abzulenken." Das sei nun anders.

Jetzt weiß der 53-Jährige: "Man braucht Ruhephasen, muss sich Auszeiten nehmen. Das mache ich heute, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn das kritisch gesehen wird? So what. Dann ist das halt so."

"Player Care" beim FC Bayern

Auch die Arbeit beim FC Bayern hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren fortentwickelt. Bei der Verpflichtung von Spielern werde heute sehr viel mehr auf mentale Aspekte geachtet, gibt Kahn Einblicke. "Wir bauen um die Spieler herum ein Netz, eine Stabilität auf. Wir haben zwei Leute beim FC Bayern, wir nennen das Player Care."

Zuletzt hatte Bejamin Pavard in einem Interview mit "Le Parisien" über eine depressive Phase während der Pandemie gesprochen. Ganz offen gab etwa auch Joshua Kimmich nach dem WM-Aus zu, dass er Angst habe in "ein Loch zu fallen" (Lesen Sie dazu auch einen Kommentar: "Kimmichs beklemmender Hilferuf: Was will das Land von seinen Fußballern?").

Eines bleibt auch für Kahn außer Frage: "Fußball ist zum Schluss rustikal."