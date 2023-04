Kahn über Bayerns Bemühungen um Haaland: "Wir haben alles versucht"

Der FC Bayern ist auch aus der Champions League ausgeschieden und muss sich schon jetzt mit der kommenden Saison befassen. Kernthema: der Kader. Thomas Tuchel und Oliver Kahn bezogen Stellung.

Die Saisonziele waren gefährdet, zwei der drei haben sich nun erübrigt. Nach dem Champions-League-Aus der Bayern gegen Manchester City bleibt zumindest noch die Meisterschaft - und dann natürlich der Blick nach vorne. In Richtung Saison 2023/24, der ersten samt Vorbereitung unter Trainer Thomas Tuchel.

Dass zuvor im Sommer eine Neujustierung des FCB-Kaders schier unabdingbar ist, ist nicht nur in diversen Medien bereits diskutiert worden, sondern auch Inhalt der Aussagen der Bayern-Verantwortlichen gewesen, die sich nach dem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den englischen Meister den Journalisten stellten.

Die Tuchel-Bilanz: Sechs Spiele, zwei Siege

"Wir lernen uns ja immer noch kennen", beschwichtigte Tuchel bei DAZN, der einen sofortigen Tuchel-Effekt nicht hatte heraufbeschwören können. Von den ersten sechs Spielen unter ihm wurden nur zwei gewonnen, aus dem DFB-Pokal und der Königsklasse ist der Tabellenführer der Bundesliga (zwei Punkte vor Borussia Dortmund) mit seinem neuen Übungsleiter ausgeschieden.

"Mein Fokus liegt erst einmal auf Mainz", so Tuchel, "danach haben wir Wochen, in denen wir uns damit mal befassen können". Damit - mit der Kaderplanung. "Da bin ich ganz normal eingebunden, dann gibt es gemeinsame Entscheidungen", erklärt der 49-jährige - "die wird dann der Hasan (Sportvorstand Salihamidzic, d. Red.) umsetzen, so wie das immer ist. Ich werde auf jeden Fall meine Meinung sagen, aber ich glaube nicht, dass wir uns da groß in die Haare kriegen." Soweit die Theorie.

Auch Vorstandsboss Oliver Kahn äußerte sich am Mittwochabend zum Thema Kader: "Es gibt gar nicht so viele Fragen, ich bin auch nach wie vor von dem Kader überzeugt", so der ehemalige Weltklasse-Torhüter - er verriet dann aber doch: "Es gibt einige Stellschrauben, an denen Thomas Tuchel arbeitet."

Kahn hätte Haaland gerne in München gesehen

Etwa am Thema Mittelstürmer, als der Eric Maxim Choupo-Moting den nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski nicht ebenbürtig ersetzen kann. Aber das ist eben gar nicht so einfach. "Wir haben alles versucht, die Neun nachzubesetzen, auch mit einer Neun, die wir heute gesehen haben - nur leider nicht bei uns", spielte Kahn auf das vergebliche Werben um den Ex-Dortmunder Erling Haaland an, der im vergangenen Sommer stattdessen bei ManCity unterschrieben hatte.

"Wir halten immer die Augen offen und beschäftigen uns jeden Tag damit", versicherte Kahn. "Man kann aber nicht einfach jemanden in Europa holen wie Robert Lewandowski, da gibt es nicht viele. Und wenn es einen gibt, dann ist es ein Preisniveau, das extrem hoch ist."