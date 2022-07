Kahn schwärmt: Bayern-Verpflichtung von Youngster Tel rückt näher

Die Kaderplanung für die kommende Saison ist weiter im vollen Gange beim FC Bayern. Matthijs de Ligt wird an diesem Dienstag zur Mannschaft stoßen. Im Hintergrund laufen derzeit die Verhandlungen mit einem Stürmertalent - und die beteiligten Parteien streben eine zeitnahe Einigung an.

Von Bayerns USA-Reise aus Washington berichtet Georg Holzner

Robert Lewandowski ist weg. Und hinterlässt eine riesige Lücke. "Mit Lewy haben wir einen Spieler verloren, wie es lange keinen Stürmer in der Bundesliga gab", sagt Kapitän Manuel Neuer nach Ankunft in Washington D.C., "er war ein Garant für Torerfolge. Ein ganz wichtiger Faktor in unserer Mannschaft." Nun müssen die Bayern ohne den Weltfußballer auskommen. Die künftige Lösung, so scheint es derzeit, soll flexibel gestaltet werden, wie auch Neuer sagt: "Jetzt müssen wir versuchen, es auf mehrere Schultern zu verteilen."

Ein Eins-zu-eins-Ersatz ist Stand jetzt nicht angedacht, wenngleich Vorstandsboss Oliver Kahn sagt, dass der FC Bayern den Markt bis zum Ende der Transferperiode beobachten werde. Und auch Neuer meint: "Es ist immer noch alles offen. Es heißt ja nicht, dass wir niemanden hinzubekommen werden."

Allerdings handelt es sich vorerst wohl "nur" um den 17-jährigen Mathys Tel von Stade Rennes. Einem Youngster, dem die Bayern viel zutrauen. "Tel ist ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger beobachten", erzählt CEO Kahn: "Ein superstarkes Talent." Diesen Nachwuchsstürmer wollen die Münchner nach Mathijs de Ligt, der an diesem Dienstag in Washington D.C. erwartet wird, als nächstes verpflichten.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe, der Technische Direktor, sind bereits in den Verhandlungen. Und zuversichtlich, mit Tel und seinem Verein Stade Rennes eine Einigung zu finden. In der Hoffnung, dass es der Angreifer womöglich auf Sicht schafft, in die Fußstapfen von Lewandowski treten zu können. Denn die Bayern und insbesondere Keeper Neuer wissen auch, dass es ohne echte Neun schwierig ist - wie beispielsweise auch die Nationalmannschaft als Beispiel dient. "Nach Miro Klose und Mario Gomez hat uns das ein bisschen gefehlt", sagt Neuer. Er meint einen Stoßstürmer, den die Bayern durch den Abgang von Lewandowski nicht mehr haben.