Kahn rückt in ECA-Vorstand auf - "Finanzreform" soll kommen

Oliver Kahn erhält bald eine neue Rolle in der Europäischen Klubvereinigung ECA. Deren Chef Nasser Al-Khelaifi wählte bei der Versammlung in Genf klare Worte.

Der FC Bayern behält auch in Zukunft einen Sitz im ECA-Vorstand, wird dort künftig aber von Oliver Kahn vertreten. Der FCB-Vorstandschef beerbt ab November Michael Gerlinger, den Direktor Recht des FC Bayern, der "in den kommenden Monaten" nach rund vier Jahren von seinem ECA-Amt zurücktreten wird. Das teilte die Europäische Klubvereinigung am Mittwoch nach ihrer zweitägigen Versammlung in Genf mit.

Kahn rückt damit unter anderem an die Seite von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen, Fernando Carro. Zwischen 2008 und 2017 hatte Kahn-Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge die ECA als Vorsitzender geleitet.

ECA-Boss Al-Khelaifi spricht von "Schwindlern"

Diese Aufgabe hat im Frühjahr PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi übernommen, der bei der ersten Versammlung unter seiner Leitung zum Teil deutliche Worte wählte. Die vorerst gescheiterte "Super League" nannte er "Nicht-so-Super League", deren Initiatoren "Schwindler".

Nach wie vor haben Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin - unter Ex-ECA-Boss Andrea Agnelli - ihre Pläne einer Liga außerhalb des UEFA-Universums nicht aufgegeben und sind anders als die anderen "Super League"-Klubs nicht wieder in den ECA-Kreis aufgenommen worden.

"Sie haben versucht, uns zu entzweien und uns zu schwächen. Sie sind gescheitert. In Wahrheit haben sie das genaue Gegenteil erreicht: Sie haben uns näher zusammenrücken lassen", behauptete Al-Khelaifi.

Neue Financial-Fairplay-Regeln angekündigt

Der Präsident von Paris St. Germain will unter seiner Ägide den seit Jahren wachsenden Wirkungskreis der ECA weiter ausbauen und insbesondere die Verbindung zur UEFA stärken. "Wir sind zwei Seiten einer Medaille, nicht zwei Medaillen", sagte er und zeigte auch darin Einigkeit mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, eine von der FIFA in Erwägung gezogene WM im Zweijahresrhythmus abzulehnen.

Höchste Priorität genießt für Al-Khelaifi, nach der Corona-Krise die "finanzielle Stabilität im europäischen Fußball" wiederherzustellen. Dazu segneten die ECA-Mitglieder das Vorantreiben an einer "Finanzreform" ab, die laut ECA in Einklang mit "Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit" stehen soll. Unter anderem kündigte Al-Khelaifi in Zusammenarbeit mit der UEFA neue Financial-Fairplay-Regeln an, ohne Details zu nennen. Außerdem soll die Vermarktung der Europapokalwettbewerbe "maximiert" werden.