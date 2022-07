Kahn bestätigt mündliche Einigung - und spricht über "Basta"-Aussage

Robert Lewandowski wird den FC Bayern verlassen - trotz des "Basta" des Vorstandsvorsitzenden. Am Samstag sprach Oliver Kahn über den Wechsel des Weltfußballers.

"Er hat einen Vertrag bis 2023, diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!" Das hatte Oliver Kahn Mitte Mai über Robert Lewandowski gesagt. Seit der Nacht von Freitag auf Samstag steht fest, dass dem nicht so sein wird: Der Weltfußballer wird zum FC Barcelona wechseln.

Gegenüber der "Bild" bestätigte Kahn am Samstag, dass man sich "mit dem FC Barcelona geeinigt" habe. "Bisher aber nur mündlich, das Vertragswerk steht noch aus."

Darüber hinaus erklärte der Bayern-Boss, warum er sein vielzitiertes "Basta" letztendlich einkassiert hatte. "Mit 'Basta' beendet man eine Diskussion. Und genau das wollte ich zum damaligen Zeitpunkt, denn wir hatten vor zwei Monaten weder ein Angebot für Robert noch Alternativen in Aussicht", so Kahn. "Seitdem hat sich die Lage grundlegend geändert. Der FC Barcelona hat am Ende eine Summe geboten, bei der ein Verkauf für uns absolut sinnvoll ist. Außerdem haben wir zuletzt sehr erfolgreich auf dem Transfermarkt agiert und in Sadio Mané einen absoluten Weltklassespieler für die Offensive verpflichtet." Der Verein könne "mit dieser Entwicklung sehr gut leben".