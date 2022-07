Kahn: "Bei de Ligt war es wie bei Mané"

An diesem Dienstag soll der Wechsel von Mathijs de Ligt offiziell werden. Wie der kicker am Montag berichtet hatte, erwarten ihn die Münchner abends in Washington D.C. im Mannschaftshotel. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, erzählt, was den Neuen auszeichnet.

Schwärmt von Mathijs de Ligt: Oliver Kahn. picture alliance/dpa